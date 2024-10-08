В Самаре загорелся концертный зал. МЧС показывает кадры борьбы с огнем

В Самаре вечером 8 октября загорелся концертный зал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: 63.ru







По имеющимся данным, горит чердачное помещение и второй этаж зала. Площадь возгорания оценивается в 50 квадратных метров. По информации издания 63.ru, речь идет об ивент-холле «Сигнал».

Источник: МЧС России

«На момент пожара концертный зал не работал. Никто не пострадал», — говорится в сообщении МЧС.

Источник: 63.ru







Тушение огня продолжается — на месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники.