В Петербурге подняли тарифы на оказание медпомощи по ОМС. Это дало больницам дополнительные 2,3 млрд рублей

В Петербурге подняли тарифы на оказание медпомощи по ОМС на 15%. Об этом 8 октября рассказал на заседании городского правительства директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМ) Санкт-Петербурга Константин Звоник.

«В сентябре и октябре уже повысили действующие тарифы в стационарной помощи и дневном стационаре, что, по нашим расчетам, приведет к дополнительному финансированию учреждений порядка 2,3 млрд за счет повышения тарифов текущего года», — сказал он. По словам Звоника, индексация проведена по итогам мониторинга роста расходов медицинских организаций и затронула все виды услуг. При этом он отметил, что тарифы на оказание медицинской помощи снова планируется повышать.