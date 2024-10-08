В Петербурге подняли тарифы на оказание медпомощи по ОМС. Это дало больницам дополнительные 2,3 млрд рублей

В Петербурге подняли тарифы на оказание медпомощи по ОМС на 15%. Об этом 8 октября рассказал на заседании городского правительства директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМ) Санкт-Петербурга Константин Звоник.
«В сентябре и октябре уже повысили действующие тарифы в стационарной помощи и дневном стационаре, что, по нашим расчетам, приведет к дополнительному финансированию учреждений порядка 2,3 млрд за счет повышения тарифов текущего года», — сказал он. По словам Звоника, индексация проведена по итогам мониторинга роста расходов медицинских организаций и затронула все виды услуг. При этом он отметил, что тарифы на оказание медицинской помощи снова планируется повышать.
Бюджет Терфонда ОМС Петербурга формируется за счет межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС и Петербурга, трансфертов из других терфондов РФ за пролеченных пациентов. В 2024 году он составит 161,2 млрд рублей. Согласно проекту бюджета, в следующем году финансирование увеличится на 5,2% и составит почти 170 млрд рублей. Бо́льшую часть доходов Территориального фонда обеспечит субвенция Федерального фонда ОМС. Из бюджета Петербурга в следующем году дополнительно поступит 20,3 млрд рублей
В прошлом в ноябре — декабре запланированное финансирование больниц и поликлиник часто оказывалось недостаточным. В том, почему это происходит, ранее разбиралась «Фонтанка».
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