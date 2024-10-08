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Общество «Химиотерапию им практически никогда не назначают». У капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому

«Химиотерапию им практически никогда не назначают». У капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили лимфому

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1 комментарий

У капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка столичные ветеринары обнаружили лимфому. Такой диагноз грызуну поставили после нескольких заборов анализов. О диагнозе 8 октября сотрудники зоопарка рассказали в официальном telegam-канале.

«У грызунов рак — не такое уж редкое явление, а химиотерапию им практически никогда не назначают, ведь она может принести больше страданий, чем пользы», — уточнили в зоопарке.

Чуть больше недели назад, 30 сентября, специалисты обследовали Рудольфа. До этого у зверька снижался вес, а также были проблемы с дыханием. Решено было проверить животное, чтобы исключить возможные варианты заболеваний. Через 5 дней капибару решили отправить на лечение к ветеринарам в Московский зоопарк. После ряда процедур стало ясно, что ошибки быть не может. У Рудольфа был диагностирован рак. Представители Белгородского зоопарка надеются на лучшее и ждут возвращения крошки Ру.

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Комментарии
1
Панкихой
1 час
Я - Мы - капибарЫ!
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