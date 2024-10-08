Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 762мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Петербуржцы и их ипотека
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Нобелевская премия по медицине
Обидел учителя — плати
Рейтинги «Фонтанки»
Город «Шум слышно по всему городу». Утечка газа произошла на магистрали в Приморском районе

«Шум слышно по всему городу». Утечка газа произошла на магистрали в Приморском районе

2 932
4 комментария

Специалисты «Петербурггаза» проводят работы на месте утечки газа в Юнтоловском заказнике, где проходит магистраль. Его удалось обнаружить во время обхода, об этом 8 октября стало известно «Фонтанке».

«В этом месте там находятся огромная магистральная газовая труба и вентиль. Шум на видео — оттуда, его слышно по всему городу», — рассказал читатель «Фонтанки». Судя по кадрам, на месте работают аварийные службы.

В пресс-службе администрации Приморского района сообщили нам, что на видео — «плановые работы» «Петербурггаза».

«3 октября при обходе газопроводов сотрудниками ГРО „Петербурггаз“ была обнаружена загазованность на контрольной трубке газопровода высокого давления по адресу: улица Оптиков, 54. Взятие проб показало повышенную концентрацию метана. Для устранения утечки был откопан шурф, закрыты задвижки, проводится снижение давления», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе «Петербурггаза».

На газоснабжение и теплоснабжение жителей проведение работ не повлияет, добавили в ведомстве.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Mies
28 минут
Это Тритон прогрыз. Его район.
Панкихой
27 минут
"плановые работы" что-то на подобии "обломки беспилотников"
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Новости компаний
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Новости компаний
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25