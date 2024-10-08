«Шум слышно по всему городу». Утечка газа произошла на магистрали в Приморском районе

Специалисты «Петербурггаза» проводят работы на месте утечки газа в Юнтоловском заказнике, где проходит магистраль. Его удалось обнаружить во время обхода, об этом 8 октября стало известно «Фонтанке».
«В этом месте там находятся огромная магистральная газовая труба и вентиль. Шум на видео — оттуда, его слышно по всему городу», — рассказал читатель «Фонтанки». Судя по кадрам, на месте работают аварийные службы.
В пресс-службе администрации Приморского района сообщили нам, что на видео — «плановые работы» «Петербурггаза».
«3 октября при обходе газопроводов сотрудниками ГРО „Петербурггаз“ была обнаружена загазованность на контрольной трубке газопровода высокого давления по адресу: улица Оптиков, 54. Взятие проб показало повышенную концентрацию метана. Для устранения утечки был откопан шурф, закрыты задвижки, проводится снижение давления», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе «Петербурггаза».
На газоснабжение и теплоснабжение жителей проведение работ не повлияет, добавили в ведомстве.
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