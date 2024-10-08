«Напоминает город хоббитов»: в Болгарии археологи нашли старинный квартал

Квартал с маленькими домами, напоминающий «город хоббитов» из фильма «Властелин колец», обнаружили археологи в Болгарии. Строения были найдены в 15 километрах от города Кырджали. Об этом 8 октября сообщает Болгарское национальное радио.

Специалисты проводили раскопки на месте древнего фракийского города Перперикон. Профессор Николай Овчаров, под руководством которого проходит исследование, сообщил, что был найден квартал с домами, построенными в 13–14-м веках. Овчаров сравнил находку с городом хоббитов из культового фильма. Он также отметил, что площадь домов не более 20 квадратных метров. Скорей всего, там проживали семьи. Между зданиями расположены узкие улочки.

Археологи предположили, что в этом квартале находились дома бедной части жителей Перперикона.