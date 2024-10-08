Очередь из автобусов и толпа на остановке. Два одиночества устроили коллапс у «Петроградской»

Источник: читатель «Фонтанки»

Длинную очередь из автобусов и троллейбусов на Большом проспекте П. С. заметил вечером 8 октября читатель «Фонтанки» Владислав. На кадрах можно насчитать с десяток машин, стоящих в направлении от Каменноостровского проспекта к Петропавловскому мосту. На следующей после «Петроградской» автобусной остановке «Улица Профессора Попова» уже успела собраться целая толпа людей, добавляет очевидец.

Источник: читатель «Фонтанки»

По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы собрались на четной стороне набережной Карповки к мосту с обеих сторон. Пробки в сторону моста также скопились на Петропавловской улице, нечетной стороне набережной Карповки, проспекте Медиков.

Источник: «Яндекс.Карты»







Причиной же, судя по видео и картам, стало ДТП прямо посреди перекрестка у въезда на мост. Столкнулись два легковых автомобиля.