Очередь из автобусов и толпа на остановке. Два одиночества устроили коллапс у «Петроградской»

Длинную очередь из автобусов и троллейбусов на Большом проспекте П. С. заметил вечером 8 октября читатель «Фонтанки» Владислав. На кадрах можно насчитать с десяток машин, стоящих в направлении от Каменноостровского проспекта к Петропавловскому мосту. На следующей после «Петроградской» автобусной остановке «Улица Профессора Попова» уже успела собраться целая толпа людей, добавляет очевидец.
По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы собрались на четной стороне набережной Карповки к мосту с обеих сторон. Пробки в сторону моста также скопились на Петропавловской улице, нечетной стороне набережной Карповки, проспекте Медиков.
Причиной же, судя по видео и картам, стало ДТП прямо посреди перекрестка у въезда на мост. Столкнулись два легковых автомобиля.
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