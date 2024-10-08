Двух пьяных пассажирок сняли с рейса до Петербурга, а петербурженке надели наручники в Перми

Пьяные пассажирки — одна из Петербурга и две следующие в Северную столицу — попали в руки полиции после того, как алкоголь выявил в них худшее. Сразу две истории из разных регионов России рассказали местные правоохранители.

6 октября в аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 30-летнюю петербурженку, которая во время рейса Петербург — Пермь распивала алкогольные напитки, материлась и игнорировала замечания бортпроводников. При попытке задержания женщина сопротивлялась, что вынудило полицию применить физическую силу и наручники. Учитывая признаки опьянения, правоохранители предложили ей пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

На женщину составили несколько административных протоколов, и ей назначили штраф в размере 3 000 рублей.

В другом случае в новосибирском аэропорту Толмачево две женщины подшофе также стали причиной конфликта, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. Агрессивные пассажирки отказались покинуть борт самолета, бортпроводники вызвали полицию. Правоохранители применили силу и задержали пассажирок, которые также отказались от медицинского освидетельствования.

Источник: Управление на транспорте МВД России по СФО

В отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, после чего суд назначил штрафы.