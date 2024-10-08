Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 762мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Петербуржцы и их ипотека
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Нобелевская премия по медицине
Обидел учителя — плати
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Двух пьяных пассажирок сняли с рейса до Петербурга, а петербурженке надели наручники в Перми

Двух пьяных пассажирок сняли с рейса до Петербурга, а петербурженке надели наручники в Перми

2 992
6 комментариев

Пьяные пассажирки — одна из Петербурга и две следующие в Северную столицу — попали в руки полиции после того, как алкоголь выявил в них худшее. Сразу две истории из разных регионов России рассказали местные правоохранители.

6 октября в аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 30-летнюю петербурженку, которая во время рейса Петербург — Пермь распивала алкогольные напитки, материлась и игнорировала замечания бортпроводников. При попытке задержания женщина сопротивлялась, что вынудило полицию применить физическую силу и наручники. Учитывая признаки опьянения, правоохранители предложили ей пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

На женщину составили несколько административных протоколов, и ей назначили штраф в размере 3 000 рублей.

В другом случае в новосибирском аэропорту Толмачево две женщины подшофе также стали причиной конфликта, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. Агрессивные пассажирки отказались покинуть борт самолета, бортпроводники вызвали полицию. Правоохранители применили силу и задержали пассажирок, которые также отказались от медицинского освидетельствования.

В отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, после чего суд назначил штрафы.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
человек Чебурек
1 час
Какие петербуржцы такие и петербурженки..позорят всю страну..ещё и женится на них заставляют...тчк
Абрикосов
1 час
женщин пьяных вязать это они мастера...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25