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Особое мнение Дама с собачкой

Дама с собачкой

Тут такое дело, прибыла к нам в отель странная гостья. Дама с собачкой и необычной фамилией.

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7 комментариев

Заехала в номер, а на следующий день служба гостиничного хозяйства сообщила, что в комнате проживают еще две кошки. Как они туда попали, непонятно. Наверное, путешествуют в багаже.

Политика отеля — pet-friendly. Мы приветствуем домашних животных весом до 7 кг. Но тут горничные начали жаловаться, что в номере наверняка кавардак, поскольку неприятно пахнет уже в коридоре. Гостья от уборки отказывается, вешает на дверь табличку, в номер никого не впускает. Более того, выгуливает питомцев в нашем дворике. Расставляет миски с молоком, кормит их едой из своей тарелки на виду у гостей. При этом ведет себя так, будто получает удовольствие, причиняя неудобства. То есть жаждет внимания. Или скандала.

Решили перепроверить в системе данные гостьи и с удивлением признали в ней постоялицу, которая уже бывала в «Гельвеции». Под другой фамилией. И в прошлый приезд тоже с собачкой. Кошек тогда у дамы не было, как, впрочем, и денег. Она вселилась в отель, пару раз продлила пребывание, а от оплаты решила увильнуть. В итоге деньги мы получили с большим трудом, а женщину внесли в черный список.

И вот — сюрприз! — нежданная гостья въехала в отель снова. Под новой фамилией. Прожила три дня и опять захотела продлить номер. Мы, наученные горьким опытом, поставили даму перед фактом, что свободных номеров нет. Она объявила, что съезжать не собирается. Пришлось к концу срока проживания заблокировать ключ от номера. На что постоялица заявила: «Да пожалуйста, выселяйте! Только денег у меня нет. Есть телефон — хотите получить оплату, придумайте, как его продать!»

Наша менеджер отправилась с ней в салон связи, где у дамы выкупили телефон. Та взяла деньги, вернулась в «Гельвецию» и опять расположилась во дворике. Сидела за столиком до закрытия ресторана, кормила питомцев. Персонал был на грани, ведь номер так и не оплачен.

Глубоко за полночь дама решила-таки съехать. Выезжала сложно — собака, две кошки, восемь чемоданов. Понятия не имею, куда она уехала. В неизвестность. Без денег, с животными и кучей вещей. Телефон, правда, у нее был еще один.

Дама выехала, горничные наконец зашли в номер и ужаснулись. Комната в кошмарном состоянии: везде разбросан кошачий туалет, все перевернуто, диван исцарапан, ковер безнадежно испорчен. И в такой ситуации нет смысла обращаться за компенсацией. Денег у постоялицы все равно нет, больше потратим на судебные издержки. Закрыли номер, провели уборку, заменили то, что чистке не подлежит. Запустили идеально чистый номер. Работаем дальше. И по-прежнему пет-френдли.

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Комментарии
7
Митя Антонов
1 час
Извините, но какой смысл в опросе о согласии/несогласии с мнением автора? Где и какое мнение выражено в материале?
-4*
23 минуты
Зачем здесь это???
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