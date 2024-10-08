Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

вос.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Нобелевская премия по медицине
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Обидел учителя — плати
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Рейтинги «Фонтанки»
Город Жителей Шушар удивила вышка сотовой связи посреди дороги

Жителей Шушар удивила вышка сотовой связи посреди дороги

2 837
5 комментариев

Жители Шушар обратили внимание на вышку сотовой связи, которая оказалась посреди реконструированной дороги. Необычный участок дорожного полотна расположен вдоль Школьной улицы, у заезда на Московское шоссе и съезда с КАД.

В администрации Пушкинского района 8 октября сообщили «Фонтанке», что ремонтные работы на этой дороге курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а непосредственно исполняет — АО «Трест». Опору демонтируют с дороги в ближайшее время, в течение недели, — подчеркивают в Смольном.

«Вышка будет демонтирована подрядной организацией, проводящей капитальный ремонт дороги. Земля городская и выделена под дорогу, поэтому ситуация урегулирована в рабочем режиме», — сообщили «Фонтанке» в КРТИ.

Собственник вышки — оператор инфраструктуры для сотовой связи, интернета и мониторинга окружающей среды ООО «Русмаркет». Использовала ее для своего оборудования компания МТС.

«Мы просто перенесем эту вышку и разместим рядом с тем местом, где она находилась до этого. Раньше убрать ее не могли, поскольку необходимо было решить вопросы, связанные с оформлением документов», — объяснил «Фонтанке» генеральный директор «Русмаркета» Алексей Касаев.

Компания рассчитывает, что перенос вышки займет не больше трех недель, после этого арендаторы снова смогут использовать ее для своего оборудования.

«Оборудование МТС размещалось на данной опоре с 2021 года. В связи с планами на новый участок дороги в октябре 2024 года по запросу дорожных ведомств оборудование было демонтировано. Оно будет размещено в другом месте в этом микрорайоне, чтобы обеспечивать жителей и автомобилистов стабильной связью 4G», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МТС.

В октябре было открыто рабочее движение по всем полосам Пушкинской улицы в Шушарах (она соединяется в том числе со Школьной). Их реконструкцию проводил застройщик «Лидер Групп» в сотрудничестве с городскими властями.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Слава России!
24 минуты
жителей шушар можно чем то удивить?😂
Сила в Правде!!
22 минуты
мрачные пейзажи нельзя там людям жить...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55