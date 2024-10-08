Жителей Шушар удивила вышка сотовой связи посреди дороги

Жители Шушар обратили внимание на вышку сотовой связи, которая оказалась посреди реконструированной дороги. Необычный участок дорожного полотна расположен вдоль Школьной улицы, у заезда на Московское шоссе и съезда с КАД.

В администрации Пушкинского района 8 октября сообщили «Фонтанке», что ремонтные работы на этой дороге курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а непосредственно исполняет — АО «Трест». Опору демонтируют с дороги в ближайшее время, в течение недели, — подчеркивают в Смольном.

«Мы просто перенесем эту вышку и разместим рядом с тем местом, где она находилась до этого. Раньше убрать ее не могли, поскольку необходимо было решить вопросы, связанные с оформлением документов», — объяснил «Фонтанке» генеральный директор «Русмаркета» Алексей Касаев.

Компания рассчитывает, что перенос вышки займет не больше трех недель, после этого арендаторы снова смогут использовать ее для своего оборудования.

«Оборудование МТС размещалось на данной опоре с 2021 года. В связи с планами на новый участок дороги в октябре 2024 года по запросу дорожных ведомств оборудование было демонтировано. Оно будет размещено в другом месте в этом микрорайоне, чтобы обеспечивать жителей и автомобилистов стабильной связью 4G», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МТС.