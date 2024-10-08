На развязке трассы «Нарва» с «Южным полукольцом» под Петербургом перекроют съезд

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Дорожные работы на несколько дней закроют съезд на развязке двух федеральных трасс в Ломоносовском районе Ленобласти. Об изменениях водителей 8 октября предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 9 до 13 октября на развязке дорог А-180 «Нарва» и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе деревни Черемыкино будет полностью закрыт съезд на А-120 в сторону Гатчины. Там будут восстанавливать бордюрный камень и оголовки водоотводных лотков, а также монтировать барьерное ограждение.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Работы выполнит ООО «ГИДОР».