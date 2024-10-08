30-летняя петербурженка фиктивно прописала иностранцев в квартире 19-летней фигурантки дела о незаконной миграции

В Петербурге полиция задержала 30-летнюю безработную жительницу города. На допросе выяснилось, что она фиктивно прописала четырех мигрантов по адресу проживания 19-летней девушки, которая является фигуранткой дела о незаконной регистрации иностранцев. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Установить личность 19-летней девушки, фиктивно прописавшей мигрантов, удалось еще в мае. Иностранцев она якобы регистрировала по своему адресу проживания — на Лени Голикова, 4. С документами она ходила в МФЦ неподалеку.

Расследование этого дела вывело полицию на другую петербурженку — 30-летнюю неработающую женщину. Она за деньги прописывала мигрантов по месту жительства 19-летней фигурантки.

Обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.