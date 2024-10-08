В Петербурге раскрыто хищение офицерской шашки в Рождественский сочельник

В Северной столице раскрыто хищение офицерской шашки. Фрунзенский районный суд назначил Артему Сычалину штраф. Об этом 8 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Кража шашки была совершена в январе текущего года — во время Рождественского сочельника. Сычалин, как предполагается, заметил интересную вещь в квартире на Будапештской улице. По всей видимости, мужчина настолько хотел завладеть старинной шашкой, что люди, находящиеся рядом, его не смутили.
«Сычалин <…> открыто похитил „Шашку русскую драгунскую офицерскую образца 1881/1909 г.“, относящуюся к культурным ценностям, стоимостью 25 000 рублей», — уточнили в пресс-службе судов. Соответствующий ущерб он причинил владельцу холодного оружия.
Злоумышленник «подарил» себе шашку на Рождество и скрылся. Позже он признал свою вину. Суд за хищение назначил ему штраф — 10 тысяч рублей.
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