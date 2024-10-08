В Петербурге раскрыто хищение офицерской шашки в Рождественский сочельник

Кража шашки была совершена в январе текущего года — во время Рождественского сочельника. Сычалин, как предполагается, заметил интересную вещь в квартире на Будапештской улице. По всей видимости, мужчина настолько хотел завладеть старинной шашкой, что люди, находящиеся рядом, его не смутили.