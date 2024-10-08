В Турции задержали уроженок Узбекистана со 166 слитками золота. 84 нашли между ног

В турецком Измире задержали контрабандисток из Узбекистана, которые пытались ввезти в страну 166 золотых слитков. Половину они спрятали в своих половых органах. Об этом сообщает турецкая газета Sozcu 8 октября.

Источник: youtube.com / vantelgraf

Инцидент произошел 2 октября, правоохранители заранее знали о попытке незаконного ввоза. В результате были остановлены шесть гражданок Узбекистана, прилетевших из Дубая, а также прибывшие их встречать два автомобиля. При обыске были изъяты 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров и три смартфона.

При медосмотре пассажирок специалисты обнаружили еще 84 аналогичных слитка. Груз нашли в гениталиях женщин. По решению суда хирурги провели операцию и извлекли лишнее из организма.

Суммарный вес слитков составил 18,5 кг, их оценили в 55 млн турецких лир (154,5 млн рублей). Сейчас женщины-курьеры и мужчина, который их встречал, находятся под арестом.