Петербуржцам расскажут, как бесплатно изучать родословную с помощью библиотек

Две лекции пройдут в библиотеке «На Стремянной», и это символично: расскажут, что в исследовании родословной могут помочь не только архивы, но и библиотеки. Учимся изучать генеалогию 10 и 15 октября. Бесплатно. 12+

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Есть мнение, что исследовать историю своих предков — сложно и дорого. С первым не поспоришь: из-за того, что многие вынуждены были скрывать свое происхождение или некоторые этапы биографии, исследование семейной истории превращается иногда в детективное расследование. А вот «дорого» — это если решите проводить изыскания не сами, а поручите это дело работникам архивов. Дарья Мандур, руководитель проекта «Лермонтовка. Генеалогия», сама проследила свою родословную до XVI века, а построенное ею генеалогическое древо включает сейчас в себя сведения о 2000 человек. Даже если в роду не было знаменитостей, в поисках информации о предках могут помочь библиотеки, уверяет Дарья. Начиная с книг о том, как восстанавливать родословную, и завершая архивами, в которые можно попасть через библиотеку.

А 15 октября тему продолжит Иван Калинин, историк-генеалог, специалист Института родословия и геральдики. Эксперт напомнит, что Петербург — не только «город-памятник», образец величественной истории: наши предки вносили в эту историю хотя бы крупинку — кто-то здесь учился, находил призвание и профессию, и через эти связи уже иначе смотришь даже на городские улицы. Например, для самого Ивана Калинина Стремянная улица, на которой находится библиотека, — особенная: один из домов на ней целиком принадлежал предкам Калинина на протяжении десятилетий.

Идем в библиотеку «На Стремянной» (Стремянная ул., д. 20), чтобы 10 октября послушать лекцию «Как библиотека поможет в изучении своей родословной», а 15 октября — лекцию «Петербургская родословная: как восстановить историю своей семьи». Нужно зарегистрироваться в группе во «ВКонтакте» или через TimePad. Начало в 18:00.