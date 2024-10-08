Умерла певица Сисси Хьюстон, мать Уитни Хьюстон

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Умерла американская певица и лауреат двух премий «Грэмми» Сисси Хьюстон, мать всемирно известной актрисы Уитни Хьюстон. Ей был 91 год. Об этом 8 октября сообщает Associated Press.

Родственница семьи Пэт Хьюстон рассказала AP, что Сисси скончалась в своем доме в Нью-Джерси в кругу семьи.

«Наши сердца наполнены болью и печалью. <…> Женщина глубокой веры и убеждений. <…> Ее более чем семидесятилетняя карьера в музыке останется в наших сердцах», — сказала невестка Сисси Хьюстон. Она подчеркнула, что Хьюстон всегда очень заботилась о своей семье. Помимо этого, для Сисси была важна религия.

Сисси Хьюстон пережила свою легендарную дочь на 12 лет. За свою долгую творческую жизнь она успела создать женскую вокальную группа Sweet Inspirations. Квартет просуществовал с 1963 года по 1979-й, работал вместе со звездой ХХ века Элвисом Пресли в качестве бэк-вокала, сотрудничал с певицей Дасти Спрингфилд, музыкантом Джими Хендриксом и другими известными деятелями искусства.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе. Ей было 48 лет. Похоронили Уитни рядом с ее отцом на кладбище в штате Нью-Джерси. В последний путь певицу провожали толпы поклонников. На самой церемонии прощания присутствовали только близкие.