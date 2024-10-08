Свободные экономические зоны появятся в Белгородской, Брянской и Курской областях

Свободные экономические зоны (СЭЗ) появятся в отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, текст документа опубликован на сайте кабмина 8 октября.

Участники смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль и имущество, а также платить пониженные страховые взносы. Для предпринимателей решение кабмина позволит снизить финансовые издержки, увеличить объемы продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места.

О появлении СЭЗ на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей сообщалось еще в начале апреля 2024 года. Свободная экономическая зона ранее появилась на территориях Донецкой и Луганской народной республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.