В Петербурге крановщика выбила с рабочего места влетевшая фура

В Петербурге реанимируют рабочего, который упал с четырех метров на строительной площадке в Невском районе после того, как в подъемный кран врезалась фура. Об этом 8 октября стало известно «Фонтанке».

Мужчина работал на подъемном кране на строительной площадке у дома 151, корпус В, по проспекту Обуховской Обороны. В его кран врезался грузовой автомобиль. Мужчина не удержался и выпал из кабины крана. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию с ушибами теменной области и, вероятно, с закрытым переломом двух позвонков.