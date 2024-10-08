Т2 отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Сотовый оператор T2, ранее известный как Tele2, отменил роуминговую наценку в Республике Крым и Севастополе. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ТАСС.

T2 отменил дополнительную плату за связь в Крыму и Севастополе. Как отмечают в пресс-службе оператора, в настоящее время у абонентов, находящихся в этих южных регионах, минуты и гигабайты считаются как дома. Они будут списываться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Отмечается, что оператор «Миранда» обновил свои тарифы в Крыму и Севастополе, чтобы они соответствовали общероссийским. Так, по приезде в регионы абоненты T2 автоматически подключаются к сети «Миранда». Минуты и гигабайты также будут списываться из их пакета.

Виртуальный мобильный оператор ВТБ «ВТБ мобайл», работающий на сетях Т2, также отменил роуминговую наценку. Клиенты «ВТБ мобайл», находясь в Крыму и Севастополе, автоматически подключаются к сети местного оператора «Миранда».

Между тем в Т2 подчёркивают, что решение об отмене роуминга на полуострове было принято в связи с просьбами клиентов, которые привыкли к обычным тарифам.

В августе «Фонтанка» писала, что Т2 первым среди российских операторов собирается отменить роуминг на территории Крыма и в Севастополе. В качестве предполагаемой даты назначили 8 октября. Об отмене дополнительной платы за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя также договариваются и операторы «большой тройки»: «Вымпелком», МТС и «МегаФон».