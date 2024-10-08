Т2 отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Сотовый оператор T2, ранее известный как Tele2, отменил роуминговую наценку в Республике Крым и Севастополе. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ТАСС.
T2 отменил дополнительную плату за связь в Крыму и Севастополе. Как отмечают в пресс-службе оператора, в настоящее время у абонентов, находящихся в этих южных регионах, минуты и гигабайты считаются как дома. Они будут списываться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.
Отмечается, что оператор «Миранда» обновил свои тарифы в Крыму и Севастополе, чтобы они соответствовали общероссийским. Так, по приезде в регионы абоненты T2 автоматически подключаются к сети «Миранда». Минуты и гигабайты также будут списываться из их пакета.
Виртуальный мобильный оператор ВТБ «ВТБ мобайл», работающий на сетях Т2, также отменил роуминговую наценку. Клиенты «ВТБ мобайл», находясь в Крыму и Севастополе, автоматически подключаются к сети местного оператора «Миранда».
Между тем в Т2 подчёркивают, что решение об отмене роуминга на полуострове было принято в связи с просьбами клиентов, которые привыкли к обычным тарифам.
В августе «Фонтанка» писала, что Т2 первым среди российских операторов собирается отменить роуминг на территории Крыма и в Севастополе. В качестве предполагаемой даты назначили 8 октября. Об отмене дополнительной платы за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя также договариваются и операторы «большой тройки»: «Вымпелком», МТС и «МегаФон».
Напомним, 27 августа ФАС возбудила дело в отношении «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС с целью отменить дополнительную плату для абонентов, которые приезжают в Крым. В ФАС сообщили, что экономические условия для этого уже созданы после дела «К-Телекома» в конце 2023 года, что привело к снижению ставок в два-три раза. Это позволяет перейти к завершающему этапу — отмене роуминга.