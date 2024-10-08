Квартиры в Петербурге, земля в Ленобласти. Суд арестовал имущество брянских экс-врио замгубернатора

Басманный районный суд в Москве арестовал недвижимость двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает 8 октября ТАСС.

Под арестом оказались, в частности, шесть квартир, в том числе две в Петербурге, около «Удельной», и два участка — в Выборгском районе Ленинградской области и под Псковом (площадь одного из них — 1 900 кв. м). Кроме того, арестованы найденные при обыске наличные деньги и три автомобиля.

Егорову и Кулешову задержали в марте 2023 года. По данным следствия, они через посредников получили взятку в 4,4 млн рублей. Женщинам предъявили обвинение по статье 290, часть 6, УК РФ и заключили под стражу.