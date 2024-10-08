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Эрмитаж покажет знаменитый монстранц сложной судьбы

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Выставка в Аполлоновом зале Зимнего дворца будет приурочена к 550-летию создания знаменитого монстранца Ганса Рисенберга. В католическом богослужении монстранц — литургический сосуд для хранения и демонстрации освященной гостии (евхаристического хлеба, облатки).

Историю уникального памятника ювелирного дела поздней готики — так называемого Ревельского монстранца — можно проследить с момента заказа. Монстранц датирован и подписан мастером, существуют документы, из которых можно узнать все подробности его судьбы. Это большая редкость для произведения искусства Средних веков, уточняют в Эрмитаже.

Монстранцы стали популярны после того, как в 1264 году церковь установила праздник Тела Христова, во время которого гостия участвовала в торжественной процессии. Эрмитажный монстранц Ганс Рисенберг изготовил в 1474 году для церкви Нигулисте (Святого Николая) в Ревеле (современный Таллин). Причем средства на оплату работы мастера прихожане собирали с помощью «краудфандинга» и с трудом набрали нужную сумму. А вскоре началась Реформация с ее нетерпимостью к материальной роскоши церкви, и изделие из серебра перестали использовать в службах.

В 1524 году монстранц едва не погиб от рук ярых сторонников Реформации, но магистрат отдал его на хранение новому духовенству уже как принадлежащую городу материальную ценность. В таком статусе он и находился в ризнице до Северной войны и осады Ревеля русскими войсками, а после капитуляции города монстранц преподнесли в дар генерал-губернатору Эстляндии Александру Меншикову.

Более двадцати лет назад монстранц можно было увидеть на постоянной экспозиции в Западной (Романовской) галерее Малого Эрмитажа, но в 2002 году предмет переместили в Бриллиантовую кладовую, которую он теперь лишь изредка покидает для участия во временных выставках. Например, монстранц показывали в рамках проекта «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в 2023 году.

Показывая монстранц Ганса Рисенберга «сольно», музей предлагает смотреть на него не в контексте эрмитажной «сокровищницы» и даже не через призму сложной судьбы предмета. Кураторы предлагают попробовать увидеть монстранц так, как его видела община церкви в XV–XVI веках. Частью экспозиции станет инсталляция, основанная на детальной фотосъемке и многократном увеличении изображения: зрителя пригласят ощутить себя внутри готического леса, населенного святыми, апостолами, фантастическими существами и растениями. Куратор проекта — заведующая сектором драгоценных металлов и камня отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Екатерина Некрасова-Щедринская.

Выставка «Монстранц Ганса Рисенберга. К 550-летию создания» пройдет в Аполлоновом зале (№ 260) Зимнего дворца с 9 октября 2024-го по 2 февраля 2025-го. 0+

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