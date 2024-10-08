Сложный тест на знание советского быта. Угадайте, для чего были нужны эти 5 предметов из СССР

Эти предметы из прошлого века наши коллеги из 76.RU отыскали на полках «Лавки антиквара». Рассказывайте в комментариях, всё ли удалось отгадать, а еще делитесь ностальгическими воспоминаниями о предметах из советского времени, которых вам не хватает в повседневной жизни.
В начале теста — легкий вопрос. Что это такое?
Легче легкого! Это — механический тонометр
Это точно барометр
Специальные весы, на них еще авоськи с продуктами на рынке подвешивали
Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех «Яндекс Станций Мини» среди подписчиков.