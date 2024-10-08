Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

вос.

 762мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Петербуржцы и их ипотека
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Нобелевская премия по медицине
Обидел учителя — плати
Рейтинги «Фонтанки»
Образ жизни тест Сложный тест на знание советского быта. Угадайте, для чего были нужны эти 5 предметов из СССР

Сложный тест на знание советского быта. Угадайте, для чего были нужны эти 5 предметов из СССР

Сможете ли вы вспомнить (или догадаться), как этими атрибутами пользовались в прошлом веке

2 071
4 комментария

Попробуйте угадать, что за предметы изображены на фото

Эти предметы из прошлого века наши коллеги из 76.RU отыскали на полках «Лавки антиквара». Рассказывайте в комментариях, всё ли удалось отгадать, а еще делитесь ностальгическими воспоминаниями о предметах из советского времени, которых вам не хватает в повседневной жизни.

ТЕСТПройден 800 раз
Угадай предмет из СССР
1 / 5

В начале теста — легкий вопрос. Что это такое?

  • Легче легкого! Это — механический тонометр

  • Это точно барометр

  • Специальные весы, на них еще авоськи с продуктами на рынке подвешивали

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех «Яндекс Станций Мини» среди подписчиков.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Хренли
17 минут
Зачастили с тестами о чудесном сссре... К чему бы?
FedorGr
27 минут
Угадай предмет из СССР 5 из 5 Вы — маэстро знаний предметов из прошлого! Не совсем понял, почему прошлое? Это моя жизнь. Я ведь не умер.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25