Ротенберг обижался на КХЛ и приводил в пример СССР. Как СКА подарил своему главному тренеру победу на юбилейный матч

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







СКА в овертайме вырвал победу у «Локомотива» в Ярославле и красиво поздравил Романа Ротенберга с 200-м матчем в КХЛ. А вот лига его достижение никак не отметила, за что и получила. Отдел спорта «Фонтанки» фиксирует — если бы не пресс-конференции Романа Ротенберга, КХЛ была была бы скучнее в сто раз.

Самый важный день

День начался с поздравлений — сначала с днем рождения президента России Владимира Путина. Об этом главный тренер СКА Роман Ротенберг написал у себя в Telegram-канале в 10:47. А в 16:43 он опубликовал следующий пост, в котором поздравил уже себя — с 200-м матчей у руля армейского клуба.

«Это серьезный рубеж, хотя, если честно, матчей было гораздо больше — и в качестве генерального менеджера, и вице-президента. Впереди много работы, ведь самое важное в хоккее — не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к большему. Без желания побеждать ни одна команда не будет успешной, и мы стремимся поддерживать в игроках этот огонь. Единый коллектив, единый кулак — только шаг за шагом мы можем идти к нашей цели», — написал Ротенберг.

Так что матч против «Локомотива» был важен, как никогда. Но кто-то явно пытался испортить праздник.

Незадолго до игры стало известно, что СКА планирует обменять вратаря Никиту Серебряков, которого год назад армейцы громко выкупили у «Адмирала» за целую пачку игроков и дополнительную денежную компенсацию. Тогда Роман Ротенберг говорил, что это «очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста», и что он «на собственном опыте убедился в том, насколько это талантливый и перспективный голкипер». Но как-то не пошло у Серебрякова в Петербурге. Его часто меняли уже после двух пропущенных шайб. А в этом сезоне фаворитом Ротенберга явно стал более дешевый и молодой Артемий Плешков. Вот и на матч с «Локомотивом» он встал в рамку, а Серебряков вообще оказался вне заявки.

Как сыграли

СКА забил первым. На 9-й минуте отличился Захар Бардаков после красивого индивидуального прохода.

На 16 минуте Максим Березкин сравнял.

Первый период завершился вничью 1:1, однако по игре СКА сильно уступал. Армейцы в основном отбивались и играли на контратаках. Ярославцы в три с лишним раза перебросали петербуржцев (20 бросков в створ против 6-ти у СКА).

На 14-й секунда второго периода «Локомотив» вышел вперед после точного броска Максима Шулунова.

На 31-й Сергей Плотников сравнял, а спустя пять минут вывел СКА вперед.

Третий период получился для команды Романа Ротенберга ужасным. Армейцев подвела дисциплина. Они получили пять удалений подряд, но с игрой в большинстве у ярославцев были большие проблемы. В итоге только с пятой попытки они смогли реализовать численный перевес. Сравнял на 53-й минуте Артур Каюмов. Основное время так и закончилось со счетом 3:3, а в овертайме защитник СКА Александр Никишин классным броском принес своей команде победу.

Что говорил Роман Ротенберг

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что команды показали очень хороший хоккей.

«Сегодня были такие интересный командные взаимодействия, которые радуют. Раскрою секрет: вчера мы смотрели матчи сборную СССР, как они играли в большинстве, как они играли в средней зоне, в обороне. Многим командам КХЛ есть чему поучиться у советской сборной. Потому что зачем копировать систему сборной Финляндии, когда у нас есть своя система, своя культура, которая намного лучше, и интереснее. И это у нас в крови, это наша культурная ДНК», — подчеркнул наставник СКА.

Потом он отметил, что эта игра была очень важной для него, а никто из КХЛ его не поздравили с этим рубежом.

«Такой хотел интересный момент отметить. Сегодня вице-президент КХЛ поздравил Александра Радулова перед игрой. Я тоже поздравил Александра Радулова с тем, что он забил 250 шайб. Я очень хорошо знаю Сашу. Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА с 200-й игрой, никак вообще, то есть вообще никак: ни на сайте, никак. Наверное, надо обратиться к руководству КХЛ, чтобы как-то тренеров тоже уважали, и здесь должно быть всё справедливо и честно, то есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы всё было у нас всегда правильно и честно. Надеюсь, что в будущем такого не будет», — заявил Роман Ротенберг.

Естественно, обе команды показали «свой лучший матч», и уровень хоккея был «фантастическим».

«Очень сильный соперник, „Локомотив“ здорово обороняется. Наш задача была заставить их ещё больше обороняться. Мы с задачей с этой справились. Были очень хорошие моменты, забили хорошие голы, очень много играли в меньшинстве. Конечно, нужно улучшить с точки зрения дисциплины, нельзя столько удаляться. Скажем так, мы выиграли этот матч втроем. Слава богу, правила не позволяют снять всех наших ребят, тогда, конечно, было бы намного сложнее», — отметил Ротенберг, кажется, опять на что-то намекая.

Потом его спросили про будущее вратаря Никиты Серебрякова.

«Вы знаете, у нас все игроки, включая вратарей, это просто игроки. У нас есть Максим Анатольевич Соколов, который занимается вратарями с этого сезона. И это сложная задача — найти вратаря-победителя. Вот Исаев в „Локомотиве“ — очень сильный вратарь. Я очень уважаю его. Он и в сборной много играет. Но кто выиграл Кубок Гагарина? 20-летний Илья Набоков. Правильно? А кто верил в Набокова вообще? Никто. И изначально все уважаемые журналисты писали, что он слишком молодой и никогда ничего не выиграет. Давайте возьмем предыдущие сезоны, кто еще выиграл Кубок Гагарина? Иван Федотов. Где он сейчас? Нету, он уехал, правильно? Но уехал, к сожалению. Где у нас Адам Рейдеборн? Где Сорокин? Я не смотрю на выбор лучшего игрока, это все субъективно. Поэтому нам всем нужно готовить вратарей-победителей. И конкуренция — двигатель прогресса», — ответил Ротенберг.

Под конец пресс-конференции главного тренера спросили вновь о вратарях, в частности о том, правда ли, что СКА решил вернуть из аренды у «Сочи» Егора Заврагина. На это Роман Ротенберг изящно ушел от ответа, сначала зацепившись за то, что журналист неправильно произнес фамилию голкипера Артемия Плешкова, а потом сославшись на плохую связь (вопрос задавался по видеосвязи), хотя с ней все было впорядке.

«Вас плохо очень слышно. Плохая очень связь, какие-то помехи. Видимо, какой-то майор влез в наш телефонный разговор, влез майор. Коллеги, спасибо. Благодарим, товарищи, за пресс-конференцию. Спасибо», — поблагодарил всех Ротенберг и ушел.

Теперь на счету Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА 134 победы. Больше — только у легендарных Николая Георгиевича Пучкова (193) и Бориса Петровича Михайлова (238). Но, есть ощущение, что скоро он перегонит и их.