В гостиницах Курортного района ищут мигрантов. Вопросы есть к «Репинской»

Полиция проверяет минимум два отеля в Курортном районе Петербурга из-за подозрений в фиктивной постановке на учет мигрантов. В списке 85 фамилий.

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, проверка проводится по двум юрлицам. Одно из них — это гостиница «Репинская» в Репино, большое здание на берегу залива, построенное в 1973 году. Гостиница функционирует и пользуется популярностью. Полиция считает, что в ней могли массово поставить на учет 27 мигрантов.

Второе юрлицо зарегистрировано на окраине Зеленогорска. Посетителям предлагают разные форматы проживания, от номеров до таунхаусов, а также бассейн, баню и чистый хвойный лес. Полиция считает, что, кроме основного бизнеса, владельцы могли поставить на учет 58 иностранцев.

Закон обязывает гостиницы ставить на учет всех прибывающих к ним иностранцев, даже если у них есть регистрация в другом месте.