Путин едет в Ашхабад. Там он впервые встретится с новым президентом Ирана

Президент России Владимир Путин 11 октября отправится в Туркменистан по приглашению главы республики Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития», говорится в сообщении. Форум будет посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с недавно избранным главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Ушаков отметил, что эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, главы государств могут также коснуться вопроса военно-технического сотрудничества.

На форум также приедут лидеры Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.