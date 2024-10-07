Что такое «хромирование». Полиция предупреждает — опасный тренд с токсикоманией дошел до России

Новый тренд на «хромирование» вирусится в соцсетях, утверждает киберполиция России у себя в телеграм-канале 7 октября. На самом деле ему уже больше года, но менее опасным его это не делает.

Как пишет киберполиция, суть тренда заключается во вдыхании дезодорантов, маркеров или лаков для ногтей. Англоязычные СМИ добавляют, что подходит множество смесей, которые доступны любому практически в ближайшем магазине. Кроме лаков для ногтей и дезодорантов это может быть краска, маркеры, газ из зажигалки и много чего еще.

«Токсикоманию по очевидным причинам нельзя предупредить запретами и изъятиями, поэтому будьте внимательными к вашим детям, формируйте критическое мышление и навыки цифровой гигиены», — предлагает полиция.

Как пишет CNN, сам термин, chroming, пошел из Австралии и связан с тем, что подростки нюхали распыленную на тряпку краску с металлическим оттенком. Она оставалась на лице, отсюда и пошло название.

Видео с процессом вдыхания химии начали появляться в Tik-Tok год назад, сейчас поиск по этому слову на английском языке не дает посмотреть ролики, а отправляет к психологам и предупреждает, что сетевые челленджи могут быть опасны. На русском же языке сотни роликов посвящены хромированию машин или каких-то предметов.

В СМИ сообщается, что ролики в Tik-Tok посмотрели несколько миллионов пользователей, сейчас на них можно наткнуться и в других соцсетях.

Что касается вреда, то известно как минимум о двух смертях — 11-летнего мальчика из Великобритании и 12-летней девочки из Австралии.

Подростки в тех же соцсетях рассказывают о последствиях увлечения «хромированием» — одна девочка на два часа потеряла сознание на парковке, другую мать отправила в реабилитационную клинику, потому что все емкости с дезодорантами в доме оказались пусты.