Петербургские депутаты хотят разрешить не указывать персональные данные кандидатам на выборах, которые участвовали в СВО

Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок, Всеволод Беликов и Константин Чебыкин разработали федеральную инициативу о возможности не разглашать персональные данные кандидатов — участников специальной военной операции. Документ появился в базе законопроектов городского парламента, «Фонтанка» ознакомилась с ним 7 октября.

Как сказано в пояснительной записке, распространение информации о доходах участника специальной военной операции может сделать членов его семьи приоритетными целями мошенников, в том числе работающих на недружественные страны. Также депутаты уверены, что опасность может исходить от членов избирательной комиссии: «Полномочия отдельных членов избирательных комиссий были прекращены в связи с признанием таких лиц иностранными агентами. Нельзя в полной мере исключать вероятности наличия в составах отдельных избирательных комиссий лиц, фактически находящихся под иностранным влиянием».

Как пишут депутаты, участники СВО неохотно идут на выборы, в первую очередь муниципальные. А возможность не указывать их персональные данные и доход может повысить интерес бывших военных, так как защитит их в условиях конфликта и диверсий.

«Принятие проекта федерального закона позволит обеспечить фактическое, а не формальное соблюдение принципа равенства всех кандидатов», — уверены петербургские депутаты.

Документ рассмотрят на заседании Заксобрания. В случае утверждения отправят в Москву, где его будет рассматривать Государственная дума.