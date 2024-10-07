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Власть Общество Петербургские депутаты хотят разрешить не указывать персональные данные кандидатам на выборах, которые участвовали в СВО

Петербургские депутаты хотят разрешить не указывать персональные данные кандидатам на выборах, которые участвовали в СВО

1 758
15 комментариев

Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок, Всеволод Беликов и Константин Чебыкин разработали федеральную инициативу о возможности не разглашать персональные данные кандидатов — участников специальной военной операции. Документ появился в базе законопроектов городского парламента, «Фонтанка» ознакомилась с ним 7 октября.

Как сказано в пояснительной записке, распространение информации о доходах участника специальной военной операции может сделать членов его семьи приоритетными целями мошенников, в том числе работающих на недружественные страны. Также депутаты уверены, что опасность может исходить от членов избирательной комиссии: «Полномочия отдельных членов избирательных комиссий были прекращены в связи с признанием таких лиц иностранными агентами. Нельзя в полной мере исключать вероятности наличия в составах отдельных избирательных комиссий лиц, фактически находящихся под иностранным влиянием».

Как пишут депутаты, участники СВО неохотно идут на выборы, в первую очередь муниципальные. А возможность не указывать их персональные данные и доход может повысить интерес бывших военных, так как защитит их в условиях конфликта и диверсий.

«Принятие проекта федерального закона позволит обеспечить фактическое, а не формальное соблюдение принципа равенства всех кандидатов», — уверены петербургские депутаты.

Документ рассмотрят на заседании Заксобрания. В случае утверждения отправят в Москву, где его будет рассматривать Государственная дума.

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Комментарии
15
iamback
38 минут
Отличная инициатива, сразу понятно, кого вычеркивать
alexadmin
54 минуты
Я думаю, стоит еще упростить. "Кандидат со сво №1", "Кандидат со сво №2"...
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