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Общество Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможной причастности НАТО к утренним атакам на ВГТРК

Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможной причастности НАТО к утренним атакам на ВГТРК

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10 комментариев

В Госдуме РФ не исключают причастность армейского киберподразделения одной из стран НАТО к утренней DDoS-атаке на инфраструктуру телеканала «Россия 1» и других каналов ВГТРК. Об этом 7 октября сообщил зампред комитета по информационной политике нижней палаты парламента Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Ответственность за кибератаку на ВГТРК взяли на себя те же люди, которые ломали Rutube пару лет назад. Они называют себя проукраинской хакерской группировкой, но я не исключаю, что за этой операцией стоит армейское киберподразделение одной из стран НАТО», — написал Горелкин. 

Депутат Госдумы также отметил, что причина случившегося сбоя — задействованный человеческий фактор и несовершенства в программном обеспечении. Также, по словам Горелкина, пора вернуться к обсуждению вопроса о приравнивании телеканалов к субъектам критической информационной инфраструктуры.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роскомнадзора, на данный момент кибератаки на инфраструктуру ВГТРК прекратились. «DDoS-атаки на инфраструктуру компании не фиксируются в настоящее время. К системе защиты от DDoS-атак сейчас подключено 4 884 ресурса 640 организаций, в том числе СМИ», — добавили в службе по надзору в сфере связи. 

Около 8 утра сегодняшнего дня часть пользователей столкнулась с проблемой вещания радио- и телепрограмм ВГТРК в Сети. Цифровое вещание работало без перебоев. 

Перебои прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал сбои беспрецедентной хакерской атакой. Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что важно понять, «куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры».

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Комментарии
10
275464757
1 час
Просто обрушился поток поздравлений с днем рождения президента РФ В. Путина.
Kit.
1 час
Конечно, НАТО причастно: оно же изобрело этот богомерзкий Интернет.
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