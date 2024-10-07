Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможной причастности НАТО к утренним атакам на ВГТРК

В Госдуме РФ не исключают причастность армейского киберподразделения одной из стран НАТО к утренней DDoS-атаке на инфраструктуру телеканала «Россия 1» и других каналов ВГТРК. Об этом 7 октября сообщил зампред комитета по информационной политике нижней палаты парламента Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Ответственность за кибератаку на ВГТРК взяли на себя те же люди, которые ломали Rutube пару лет назад. Они называют себя проукраинской хакерской группировкой, но я не исключаю, что за этой операцией стоит армейское киберподразделение одной из стран НАТО», — написал Горелкин.

Депутат Госдумы также отметил, что причина случившегося сбоя — задействованный человеческий фактор и несовершенства в программном обеспечении. Также, по словам Горелкина, пора вернуться к обсуждению вопроса о приравнивании телеканалов к субъектам критической информационной инфраструктуры.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роскомнадзора, на данный момент кибератаки на инфраструктуру ВГТРК прекратились. «DDoS-атаки на инфраструктуру компании не фиксируются в настоящее время. К системе защиты от DDoS-атак сейчас подключено 4 884 ресурса 640 организаций, в том числе СМИ», — добавили в службе по надзору в сфере связи.

Около 8 утра сегодняшнего дня часть пользователей столкнулась с проблемой вещания радио- и телепрограмм ВГТРК в Сети. Цифровое вещание работало без перебоев.

Перебои прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал сбои беспрецедентной хакерской атакой. Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что важно понять, «куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры».