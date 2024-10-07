«Выводы делайте сами». Что Лавров сказал американским журналистам и почему интервью начинается со взрыва бомбы

Источник: kremlin.ru







Едва ли не в первый раз с 2022 года большое западное СМИ опубликовало позицию РФ не в пересказе, а от первого лица. Журналисты американского еженедельника Newsweek взяли интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова со следующим заголовком: «Эксклюзив: Лавров предупреждает об опасных последствиях для США в Украине». Текст интервью опубликовали и на сайте российского министерства, правда, без длинной преамбулы от американских журналистов. Рассказываем, что американские журналисты позволили сказать Лаврову и как его тезисы преподнесли во вступлении к интервью.

Вступление, которое не опубликовало МИД РФ

За главную в интервью вынесена мысль не о планах РФ и не о судьбе Украины, а об «опасных последствиях» для США, если Штаты продолжат наращивать военную помощь Киеву. С этого тезиса и с видео, как Россия применяет вакуумную бомбу, начинается текст. Самого Лаврова журналисты представляют как «человека, который 20 лет служил главным дипломатом Владимира Путина».

К слову, Newsweek — в прошлом не такое уж враждебное для РФ издание. В конце девяностых и начале нулевых Newsweek сотрудничал с российским политическим журналом «Итоги», а до 2010 года в России даже выходил «Русский Newsweek». Русский журнал с американскими корнями издавала «дочка» немецкого концерна Axel Springer AG.

Источник: скриншот с сайта газеты Newsweek







Вступление в тексте — лишь немногим меньше по объему, чем само интервью. Начинают журналисты с исторической справки: два с половиной года назад Путин «приказал» провести специальную военную операцию против Украины, «что стало самым смертоносным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны».

После оценки журналисты переходят к плану Кремля по прекращению огня — с оговоркой, что Лавров обвинил НАТО в том, что альянс посеял семена войны еще десять лет назад «и продолжает разжигать пламя».

Далее журналисты пересказывают требования сторон. План России — равно «уступка» «провинций Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье… после… референдума в сентябре 2022 года» и Крыма, а также отказ Киева от членства в НАТО. План Киева и сторонников — равно безоговорочный вывод войск. В своем тексте авторы используют формулировки, которые в российской прессе цитировать нельзя.

Из самого интервью Newsweek выносит во вступление несколько цитат Лаврова — о военной поддержке Киева со стороны НАТО и о положении России в многополярном мире. Опять же — с ремаркой. Журналисты указывают, что «замечания Лаврова» были высказаны в то время, как российские военные продвигаются по нескольким ключевым фронтам Украины, а внутри самой России идет борьба с контратаками ВСУ.

В контекст интервью почти погрузили, остался последний пункт — выборы президента США. Их результат, как указывает Newsweek, может иметь «решающее значение» для развития конфликта. При этом сам Лавров заявляет, что России американские выборы побоку.

Вот теперь можно приступить к тексту интервью.

«Для ясности текст ответов был слегка отредактирован», — отмечают в Newsweek. В качестве иллюстрации журналисты взяли фото Лаврова со встречи МИД РФ с коллегами «из присоединившихся к Москве… Абхазии и Южной Осетии».

Про СВО и Украину

Первый вопрос к Лаврову — как с 2022 года изменилась позиция России и как соотносятся издержки конфликта с прогрессом в достижении стратегических целей.

На это глава МИД отвечает: «Наша позиция широко известна и остается неизменной. Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования, которое должно устранить коренные причины кризиса». Лавров заявил, что Россия заинтересована не в прекращении огня, а в прекращении конфликта, и назвал следующие условия: Запад — останавливает поставки оружия, Киев — боевые действия.

Более того, для перемирия Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан. Вспомнил Лавров и стамбульские соглашения — с поправкой на то, что за два года реалии на местах претерпели существенные изменения. Так что конечный вариант «предпосылок к урегулированию» — июньское предложение Владимира Путина, включающее, в том числе, отмену всех антироссийских санкций.

«Киев отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область», — заявил Лавров. Так что России не оставили иного выбора, кроме как продолжать СВО, а так называемые издержки несут в первую очередь украинцы, «чье руководство безжалостно гонит их на убой».

Для России речь идет о защите своих людей и жизненных интересов безопасности. В отличие, кстати, от США, где продолжают рассуждать о каких-то «правилах», «образе жизни» и тому подобном, очевидно плохо понимая, где находится Украина и каковы ставки в этой войне.

Про вероятность мировой войны

Второй вопрос Лаврову от американских журналистов: возможно ли урегулировать конфликт на Украине в принципе или есть вероятность, что СВО перерастет во что-то более масштабное?

На это глава МИД отвечает: «Гадать — это не моя работа». Лавров заявил, что Россия больше десяти лет пытается «погасить» этот кризис, но каждый раз, когда на бумаге фиксируются хоть какие-то договоренности, «Киев и его хозяева» дают заднюю.

«На данный момент, как мы понимаем, восстановление мира в планы противника не входит», — заявил Лавров, сославшись на то, что Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Москвой.

— Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая «игра с огнем» может иметь опасные последствия. Как заявил президент Владимир Путин, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создает Запад. Выводы делайте сами.

Про БРИКС, Китай и сектор Газа

Далее журналисты поинтересовались планами России по партнерству с Китаем и «другими державами»: как Россия собралась менять нынешний мировой порядок и поможет ли это Ближнему Востоку. Лавров ответил ранее неоднократно озвученными тезисами о многополярном мире и перебалансировке сил. Новые центры формируются на Востоке и в Африке, где «понимают важность суверенного равенства», «выступают за взаимовыгодное сотрудничество» и «учет интересов друг друга». В качестве «эталона» многосторонней дипломатии он привел БРИКС.

— Выступаем за то, чтобы все государства, включая США, выполняли свои обязательства наравне с другими и не прикрывали правовой нигилизм мантрами о своей исключительности. В этом нас поддерживают большинство стран, которые видят, как безнаказанно нарушается международное право в секторе Газа и Ливане, а до этого в Косово, Ираке, Ливии и многих других местах, — заявил Лавров.

На вопрос о позиции Китая глава МИД отметил, что «наши китайские партнеры» могут ответить сами за себя. Но все же добавил, что Китай разделяет позицию России в том, что пока Запад будет стремиться доминировать, идеалы мира из устава ООН так и останутся на бумаге.

Про выборы президента США

Заключительная часть интервью посвящена выборам президента США. Журналистов интересует, как итоги противостояния Трампа и Харрис повлияют на отношения России и Америки.

Лавров заявил, что не существует двух сценариев, в зависимости от того, кто победит на выборах, так что их результат «не имеет для нас никакого значения». Если оба кандидата против России, то итоги стране безразличны, но если власти США подготовят что-то новенькое, то Россия будет готова рассмотреть эти предложения и решить, отвечают ли они «нашим интересам».

— Но в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов. Этого, уверен, желают и американские избиратели, — резюмировал Лавров.