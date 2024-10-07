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Строительство Эксперты: «Молодежная ипотека» могла бы поддержать демографию страны

Эксперты: «Молодежная ипотека» могла бы поддержать демографию страны

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Адресная «Молодежная ипотека» для молодых специалистов могла бы стать серьезным вкладом в демографию страны. Такое мнение озвучил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов

По статистике, отсутствие своего жилья не позволяет молодым семьям завести детей. А покупка жилья сейчас стала почти неподъемной на фоне окончания господдержки: если при ставке 6% ежемесячный платеж мог составлять примерно 60 тысяч рублей, то сейчас — около 180 тысяч.

Соцопросы подтверждают затруднительное положение молодежи. Так, по данным Центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ, 91% опрошенных студентов проживают в общежитии и при этом 60% считают покупку своей квартиры совершенно невозможной в текущих реалиях.

По словам Рустама Азизова, адресные ипотечные программы вроде «Молодежной ипотеки» могли бы спасти ситуацию. Такой кредит можно было бы выдавать молодым специалистам под 3% сроком до 50 лет, такие условия сделали бы ежемесячный платеж приемлемым.

— Сейчас, когда мы уже знаем, что ипотечный стандарт будет иметь обязательный характер, с 1 января 2025 года о субсидиях от застройщиков не может быть и речи, — говорит Азизов. — Но как теперь молодежи вообще купить квартиру, когда каждый месяц им придется платить около 200 тысяч рублей за ипотеку? Молодежная ипотека видится мне хорошим выходом из сложившейся ситуации.

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