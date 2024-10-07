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Общество В Китае откроют клинику для людей, не понимающих «царицу наук». Всё дело в теменной области мозга

В Китае откроют клинику для людей, не понимающих «царицу наук». Всё дело в теменной области мозга

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1 комментарий

В Китае откроется клиника для учеников, которые испытывают сложности с математикой. Для тех, кто не понимает эту точную науку, будет предусмотрено медикаментозное лечение. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает The South China Morning Post (SCMP).

В Шанхае во вторник, 8 октября, откроют специализированную клинику, направленную на помощь детям, которые не понимают математику. Согласно данным клиники, некоторым учащимся не удается решать математические задачи, особенно по геометрии, из-за сниженной активности теменной области мозга, которая отвечает за пространственное мышление. При этом дефицит пространственного восприятия и воображения может также негативно влиять на успеваемость по таким дисциплинам, как алгебра, физика и химия.

Так шанхайская клиника будет помогать ученикам преодолевать сложности с пониманием точных наук. В рамках своей работы с обучающимися специалисты будут использовать комплексный подход, включая медикаментозное лечение и работу с родителями пациентов. Руководить клиникой будет группа экспертов в области психического здоровья в сотрудничестве с Институтом психологии и поведенческих наук при Шанхайском университете Цзяо Тун.

Стоимость лечения составляет 316 юаней, то есть 45 долларов, за пациента, независимо от возраста, так как проблемы с математикой могут возникать и у взрослых. Как отмечают в СМИ, на октябрь все места в учреждении уже забронированы.

Старший преподаватель математики из района Цзядин в Шанхае Чжан Цзэн поддержал медицинское вмешательство, направленное на улучшение обучения математике среди студентов. Он отметил, что если точно определить причины слабого пространственного мышления учащихся с помощью медицинского анализа и внести соответствующие корректировки, то это поможет им лучше усваивать знания.

Тем не менее другой учитель математики выразил опасения относительно подхода клиники. Он подчеркнул, что существует принципиальное отличие между сложностями в обучении математике и болезнью. Плохие результаты по математике могут быть связаны с различными факторами, такими как неэффективные методики обучения, недостаток мотивации и низкое качество преподавания, но не имеют отношения к физиологическим факторам.

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Комментарии
1
274573038
5 минут
Правильно всех кто не понимает математику КПК -лечить электричеством!
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