Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

зап.

 758мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Почему ненавидят квадроберов
Приключения электроники
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Власть «Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые „Лужники“». Матвиенко призвала отказаться от мегастроек

«Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые „Лужники“». Матвиенко призвала отказаться от мегастроек

4 464
26 комментариев

Отказаться на время от практики строительства гигантских спортивных объектов призвала власти регионов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в настоящее время необходимо экономить там, где это представляется возможным, но без ущерба для граждан. Об этом глава Совфеда заявила 7 октября на парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

По мнению Матвиенко, между губернаторами регионов есть соперничество, особенно в области возведения стадионов.

«Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые „Лужники“ — это не нужно, затраты огромные, содержание стоит огромных средств», — приводит слова председателя Совфеда «Парламентская газета». Она отметила, что в те же деньги обошлись бы сотни типовых стадионов и спортивных площадок в городских районах.

Матвиенко сослалась на свой опыт работы на посту губернатора Петербурга, когда при школах построили 550 многофункциональных стадионов, каждый из которых стоил всего 5  млн рублей. «Жизнь в этих районах изменилась. С утра до ночи с освещением можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол», — сказала председатель Совфеда и подчеркнула, что необходимо пока отойти от практики «мегастроев» и обращать внимание на экономию, и не только в сфере спортивных объектов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY15
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
McGillavry
54 минуты
А ещё прекратить выбрасывать деньги на содержание футболёров и хоккейоров – всё равно от них никакого толку нет.
264044681
54 минуты
это камень в сторону восьмого сына? Внезапно :D
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Новости компаний
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50