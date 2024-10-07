«Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые „Лужники“». Матвиенко призвала отказаться от мегастроек

Отказаться на время от практики строительства гигантских спортивных объектов призвала власти регионов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в настоящее время необходимо экономить там, где это представляется возможным, но без ущерба для граждан. Об этом глава Совфеда заявила 7 октября на парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

По мнению Матвиенко, между губернаторами регионов есть соперничество, особенно в области возведения стадионов.

«Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые „Лужники“ — это не нужно, затраты огромные, содержание стоит огромных средств», — приводит слова председателя Совфеда «Парламентская газета». Она отметила, что в те же деньги обошлись бы сотни типовых стадионов и спортивных площадок в городских районах.

Матвиенко сослалась на свой опыт работы на посту губернатора Петербурга, когда при школах построили 550 многофункциональных стадионов, каждый из которых стоил всего 5 млн рублей. «Жизнь в этих районах изменилась. С утра до ночи с освещением можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол», — сказала председатель Совфеда и подчеркнула, что необходимо пока отойти от практики «мегастроев» и обращать внимание на экономию, и не только в сфере спортивных объектов.