Яблоки на дубе. В заповеднике рассказали о природе необычных наростов на дереве

На дачах до сих пор продолжается сбор урожая. Помимо овощей с грядок, дачники еще собирают яблоки, только встречают они их не только на яблонях, но и на дубах. Небольшие круглые наросты, как оказалось, называются «дубовыми яблоками», иначе — галлы. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Нижне-Свирский государственный заповедник в своем telegram-канале.

Как пишут в заповеднике, галлы можно замечать на дубах либо в конце лета, либо осенью. По своему внешнему виду они напоминают привычные яблоки: такие же округлые, зеленоватые, с красными боками, а при разрезе можно обнаружить, что они еще и пористые. Правда, по размеру «дубовые яблоки» больше напоминают ранетки.

Несмотря на внешнюю схожесть, «дубовые яблоки» принципиально отличаются от привычных плодов яблони хотя бы потому, что являются не плодами, а наростами. Галлы представляют собой новообразования на различных частях растений, возникающие под влиянием внешних факторов, таких, как грибы, вирусы, бактерии или насекомые. В случае дуба образование галлов обусловлено деятельностью семейства орехотворок (Cynipoidea), внешне напоминающих мух, но являющихся представителями перепончатокрылых, к которым также относятся муравьи и осы. При этом орехотворки являются облигатными паразитами растений, около 70% которых предпочитают паразитировать на дубах.

Так, дубовая орехотворка (Cynips quercusfolii) создает галлы на листьях дуба, в центре которых хранятся не семена «дубового яблока», а личинки насекомого, находящиеся в специальной камере.

«Сам галл начинает формироваться в момент, когда орехотворка откладывает яйцо на поверхность листа. По мере развития личинка питается растительными тканями, которые активно разрастаются вокруг неё. Взрослое насекомое прогрызает дыру и выходит из галла в октябре, когда лист уже опадает с дерева и находится на земле», — отмечается в сообщении.

Раньше «дубовые яблоки» называли «чернильными орешками». Галлы, образующиеся на дубах, применяли для создания чернил, так как они богаты дубильными веществами, которые при контакте с сульфатом железа окрашиваются в черный цвет. Такие чернила были очень устойчивыми, но со временем могли разрушать бумагу.