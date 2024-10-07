Петербуржцы не могут уехать на метро в сторону «Проспекта Ветеранов»

Источник: читатель «Фонтанки»

Пассажиры петербургского метрополитена сообщают о проблемах с движением поездов на первой (красной) линии. Причиной остановки движения в направлении станции «Проспект Ветеранов» может быть поломка электропоезда, пишут 7 октября читатели «Фонтанки».

«Поезда по красной линии в сторону „Проспекта Ветеранов“ не двигаются. Состав на станции „Автово“ сломан, объявили в метро. Необходимо пользоваться наземными видами транспорта», — рассказала собеседница издания.

Сообщается, что поезда стоят на станции «Технологический институт», приостановлено движение поездов от «Нарвской» до «Автово».

В пресс-службе метро Петербурга ситуацию не комментировали.

«На финбане [станция „Площадь Ленина“] всех высадили из поезда, и он уехал пустой в тоннель обратно на север», — сообщил еще один пассажир.