Гусеничный экскаватор уронили с трала на автобус под Калининградом. Есть пострадавшие

Источник: Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Днем 7 октября на 2-м километре дороги Переславское — Круглово с трала грузовика скатился гусеничный экскаватор, сообщает пресс-служба УМВД Калининградской области. Техника упала на рейсовый автобус, который ехал во встречном направлении. По предварительным данным, водитель трала не закрепил экскаватор должным образом.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.