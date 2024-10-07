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Происшествия Гусеничный экскаватор уронили с трала на автобус под Калининградом. Есть пострадавшие

Гусеничный экскаватор уронили с трала на автобус под Калининградом. Есть пострадавшие

Трал уронил строительную технику посреди дороги в Калининградской области. К счастью, обошлось без жертв — попавший под удар транспорт оказался близкой весовой категории.

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Днем 7 октября на 2-м километре дороги Переславское — Круглово с трала грузовика скатился гусеничный экскаватор, сообщает пресс-служба УМВД Калининградской области. Техника упала на рейсовый автобус, который ехал во встречном направлении. По предварительным данным, водитель трала не закрепил экскаватор должным образом.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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