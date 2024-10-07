Тувинец развел костер ради обряда и сжег 500 га леса

Источник: МЧС России по Республике Тыва

В Тыве суд признал виновным жителя Дзун-Хемчикского района в «уничтожении или повреждении лесных насаждений» (ст. 261 УК РФ) — мужчина устроил пожар из-за обряда, сообщает 7 октября пресс-служба местного МЧС.

Инцидент произошел в 27 км к северо-востоку от города Чадан. Мужчина развел костер ради обряда «Сан» — таким образом местные жители просят высшие силы о благополучии в наступившем году. Мероприятие проводится с подношением можжевельника и «чем дээжизи» — частичек белой пищи из традиционных тувинских молочных продуктов, молока или чая с ним.

Однако мужчина недостаточно подготовился к ритуалу, из-за чего огнем было уничтожено 494 га лесных насаждений.