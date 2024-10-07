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Происшествия Пятеро погибли и 40 пострадали на авиашоу в Индии. Смотрите, как выглядит толпа в 1,2 млн человек

Пятеро погибли и 40 пострадали на авиашоу в Индии. Смотрите, как выглядит толпа в 1,2 млн человек

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1 комментарий

По меньшей мере пять человек погибли и 40 пострадали во время давки на авиашоу в городе Ченнаи. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает газета The Indian Express.

По данным издания, трагедия произошла на пляже во время мероприятия, посвященного 92-летию военно-воздушных сил Индии. Посмотреть на авиационное шоу собрались порядка 1,2 миллиона человек. Пространство было не подготовлено для такого количества гостей.

Ситуация обострилась, когда мероприятие подходило к концу. На выходе возникла сильная давка и паника, от долгого нахождения под открытым солнцем и без воды у людей возникало обезвоживание и обмороки. «Было душно, мы вообще не могли двигаться», — сказал один из очевидцев.

В результате погибли как минимум пять человек, еще 40 зрителей были экстренно госпитализированы. «Более 150 человек получили первую помощь в разных частях города из-за обезвоживания и стресса, с которыми они столкнулись», — указал представитель местной полиции.

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Комментарии
1
275640356
22 минуты
Напомнило один из рассказов Станислава Лема из цикла про Ийона Тихого, где описывалась планета, на которой если бы все жители одновременно вышли на улицу, им бы пришлось стоять на одной ноге.
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