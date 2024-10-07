Пятеро погибли и 40 пострадали на авиашоу в Индии. Смотрите, как выглядит толпа в 1,2 млн человек

По меньшей мере пять человек погибли и 40 пострадали во время давки на авиашоу в городе Ченнаи. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает газета The Indian Express.

Источник: youtube.com/mirrornow

По данным издания, трагедия произошла на пляже во время мероприятия, посвященного 92-летию военно-воздушных сил Индии. Посмотреть на авиационное шоу собрались порядка 1,2 миллиона человек. Пространство было не подготовлено для такого количества гостей.

Ситуация обострилась, когда мероприятие подходило к концу. На выходе возникла сильная давка и паника, от долгого нахождения под открытым солнцем и без воды у людей возникало обезвоживание и обмороки. «Было душно, мы вообще не могли двигаться», — сказал один из очевидцев.