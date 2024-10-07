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Происшествия Новый взрыв прогремел у посольства Израиля в Дании

Новый взрыв прогремел у посольства Израиля в Дании

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2 комментария

Взрыв произошел неподалеку от посольства Израиля в столице Дании в годовщину нападения ХАМАС, сообщает The Times of Israel. Это уже третий с начала октября.

Взрыв прогремел 7 октября в 500 метрах от израильского посольства в Копенгагене. Полиция Дании проверяет, связан ли этот инцидент с предыдущими, однако пока нет признаков, что это так, отметили в правоохранительных органах. В полиции заявили, что взрыв мог быть вызван стрельбой.

Меньше недели назад, 2 октября, возле посольства Израиля в Копенгагене прогремело два взрыва. Никто не пострадал. Тогда были задержаны два гражданина Швеции, а полиция Дании усилила пограничный контроль. Служба госбезопасности Швеции заявила, что к взрывам в Дании 2 октября, а также к стрельбе возле израильского посольства в Стокгольме мог быть причастен Иран.

Год назад, 7 октября 2023 года, произошла масштабная ракетная атака на Израиль из сектора Газа, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы страны. Это привело к серьезному обострению конфликта на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля в ответ начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израильские военные начали наносить авиаудары по территории сектора, в том числе по гражданским объектам.

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Комментарии
2
AlBerkut
1 час
Ага, да, Иран нанял на работу граждан с фамилиями, начинающимися на П. и Б... А те никак мимо шпилей пройти не могут😂😂😂😂
твой отец ля
28 минут
а шо случилось? почему израиль вдруг не взлюбили?
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