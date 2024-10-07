Огромную хатку построили бобры в Петербурге и занялись холодильником

Самые крупные грызуны Европы крепко обосновались в Петербурге. На реке Глухарке они построили огромную хатку — судя по размеру, трудились не один год. Об этом рассказывает биолог Павел Глазков 7 октября в своем канале «Каждой твари по паре».

«Свой дом грызуны строят из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. Вход в это жилище найти непросто: для безопасности он находится под водой», — отмечает Павел Глазков.

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Бобры строят домики — хатки — на заболоченных территориях, а если у реки есть крутые берега (как у Оккервиля в Петербурге), то живут в норах.

Сейчас эти животные готовятся к зимовке. В спячку они не впадают, поэтому приходится заготавливать еду впрок. Они вегетарианцы, питаются корой и листьями деревьев, травой, корневищами водных растений. Они «рубят» стволы, с упавшего дерева отгрызают ветки, по воде транспортируют поближе к дому и складируют на дне водоёма. Там, в холодной воде без доступа кислорода, ветки остаются свежими на всю зиму, как в холодильнике.