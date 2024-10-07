Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

зап.

 758мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Огромную хатку построили бобры в Петербурге и занялись холодильником

Огромную хатку построили бобры в Петербурге и занялись холодильником

4 846
7 комментариев

Самые крупные грызуны Европы крепко обосновались в Петербурге. На реке Глухарке они построили огромную хатку — судя по размеру, трудились не один год. Об этом рассказывает биолог Павел Глазков 7 октября в своем канале «Каждой твари по паре».

«Свой дом грызуны строят из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. Вход в это жилище найти непросто: для безопасности он находится под водой», — отмечает Павел Глазков.

+2

Бобры строят домики — хатки — на заболоченных территориях, а если у реки есть крутые берега (как у Оккервиля в Петербурге), то живут в норах.

Сейчас эти животные готовятся к зимовке. В спячку они не впадают, поэтому приходится заготавливать еду впрок. Они вегетарианцы, питаются корой и листьями деревьев, травой, корневищами водных растений. Они «рубят» стволы, с упавшего дерева отгрызают ветки, по воде транспортируют поближе к дому и складируют на дне водоёма. Там, в холодной воде без доступа кислорода, ветки остаются свежими на всю зиму, как в холодильнике.


Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE20
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
282313316
2 часа
зачем об этом сообщать? чтобы кто-то мог навредить животным?
280206998
2 часа
Без полезные грызуны, портят лес, заболачивают территории.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
ТОП 5
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50