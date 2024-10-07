ВТБ нарастил объем накоплений и инвестиций физлиц в Петербурге и Ленобласти до 1 трлн рублей

Наибольшей популярностью у клиентов банка пользуются депозиты и накопительные счета в рублях — на них положили уже 700 млрд рублей, а общий объем классических розничных сбережений достиг 845 млрд рублей, что на треть больше, чем в начале года.

Чаще всего люди кладут деньги на краткосрочные и среднесрочные депозиты — больше всего вкладов на срок полгода, их доля выросла с начала года в полтора раза, до 44 %. Самые короткие депозиты (до трех месяцев) менее популярны — на них приходится всего 13 % размещенных средств, следом по популярности идут наиболее длинные — на срок до трех лет — таких 16 %, а на вклады продолжительностью один год приходится 25 %. В среднем на одном счету лежит 570 тыс. рублей.

«Клиенты активно пользуются ситуацией на рынке, чтобы заработать на своих вложениях», — прокомментировал рост портфеля руководитель дирекции по работе с клиентами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Кучинский.