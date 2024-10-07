ВТБ нарастил объем накоплений и инвестиций физлиц в Петербурге и Ленобласти до 1 трлн рублей

Наибольшей популярностью у клиентов банка пользуются депозиты и накопительные счета в рублях — на них положили уже 700 млрд рублей, а общий объем классических розничных сбережений достиг 845 млрд рублей, что на треть больше, чем в начале года.
Чаще всего люди кладут деньги на краткосрочные и среднесрочные депозиты — больше всего вкладов на срок полгода, их доля выросла с начала года в полтора раза, до 44 %. Самые короткие депозиты (до трех месяцев) менее популярны — на них приходится всего 13 % размещенных средств, следом по популярности идут наиболее длинные — на срок до трех лет — таких 16 %, а на вклады продолжительностью один год приходится 25 %. В среднем на одном счету лежит 570 тыс. рублей.
«Клиенты активно пользуются ситуацией на рынке, чтобы заработать на своих вложениях», — прокомментировал рост портфеля руководитель дирекции по работе с клиентами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Кучинский.
Интерес к инвестициям с начала года вырос на 20 % — объем вложений клиентов ВТБ вырос до 186 млрд рублей, из них 131 млрд рублей приходится на брокерские продукты. Наибольшую долю в активах петербуржцев занимают акции — 38 % (в среднем по России — 40 %) и облигации — 32 % (в среднем по России — 28 %). По словам инвестиционного советника ВТБ Мои Инвестиции в Санкт-Петербурге Валерия Андреева, интерес к облигациям объясняется стабильностью и предсказуемостью инструмента. Также петербургские инвесторы более активно, чем в среднем по стране, приобретают паи — 13 % против 10 %. Также растет интерес к приобретению акций.