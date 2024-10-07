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Власть Парламент Грузии начинает повторную процедуру импичмента президента

Парламент Грузии начинает повторную процедуру импичмента президента

1 251
1 комментарий

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно начнет процедуру импичмента президента. Причиной в очередной раз стали зарубежные визиты Саломе Зурабишвили, которые она не согласовывала с правительством. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента Шалву Папуашвили.

По его словам, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, и это нельзя игнорировать. В связи с этим парламентское большинство решило вновь начать процесс импичмента президента и подготовить конституционное представление, которое направят в Конституционный суд до проведения парламентских выборов.

Напомним, в 2023 году правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за того, что она совершает зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты заявили, что президент нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью, которая обязывает все конституционные органы принять меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Несмотря на то, что Конституционный суд страны удовлетворил запрос об импичменте президента, для отставки Зурабишвили все равно не хватило голосов.

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Комментарии
1
276689045
55 минут
В нормальных государствах президент не может быть с двойным тройным гражданством. Гражданин на посту президента должен быть постоянным жителем, резидентом страны и не иметь других паспортов и видов на жительства. Считаю правильным действия парламента Грузии.
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