Попробуйте угадать советское кино по одному кадру: очень сложный тест

Одними только приключениями Шурика, Жени Лукашина, Труса, Балбеса и Бывалого советское кино не ограничивается. Режиссеры недавнего прошлого оставили такое наследие, что для того, чтобы посмотреть его, не хватит и нескольких лет. Мы решили вспомнить фильмы, которые не так часто крутят по телевизору, и собрали их в этом тесте. Как думаете, у вас получится вспомнить всё?
Где вы могли встречать этих матросов?
«Броненосец Потемкин» (0+)
«В дальнем плавании» (0+)
«Семнадцатый трансатлантический» (12+)
«Повесть о „Неистовом“» (0+)
А где вы могли видеть этого пса?
«Друг» (0+)
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Белый Бим Черное ухо» (6+)
Где вы могли встречать эту экзальтированную даму?
«Мы из джаза» (12+)
«Цирк» (0+)
«Матрос с „Кометы“» (12+)
«Веселые ребята» (0+)
А это уже фильм из позднего СССР. Помните, как он называется?
«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (18+)
«Асса» (18+)
«Игла» (18+)
«Дом под звездным небом» (12+)
Откуда этот хор?
«Не бойся, я с тобой!» (12+)
«Охота на лис» (12+)
«Калина красная»
«Беспредел» (16+)
Ну а эта дама вам знакома?
«Белое солнце пустыни»
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Огонь, вода и… медные трубы» (6+)
«После дождичка в четверг» (6+)
Эта сцена вам знакома?
«Курьер» (18+)
«Авария — дочь мента» (16+)
«Кортик» (0+)
«Дорогая Елена Сергеевна» (16+)
Еще один хор. Но на этот раз пионерский. Из какого фильма?
«Приключения Электроника» (0+)
«В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)
«Москва — Кассиопея» (0+)
«Сто дней после детства» (12+)
В каком фильме вы могли видеть эту женщину?
«Неоконченный урок» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Большая перемена» (0+)
«Чучело» (12+)
А эта парочка откуда?
«Маленькая Вера» (18+)
«Интердевочка» (18+)
«Ворошиловский стрелок» (18+)
«Облако-рай» (18+)