Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-з.

 758мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Образ жизни тест Попробуйте угадать советское кино по одному кадру: очень сложный тест

Попробуйте угадать советское кино по одному кадру: очень сложный тест

В него мы включили не самые попсовые фильмы

3 117
2 комментария

Занимайте места поудобнее и будьте готовы серьезно напрячь память

Одними только приключениями Шурика, Жени Лукашина, Труса, Балбеса и Бывалого советское кино не ограничивается. Режиссеры недавнего прошлого оставили такое наследие, что для того, чтобы посмотреть его, не хватит и нескольких лет. Мы решили вспомнить фильмы, которые не так часто крутят по телевизору, и собрали их в этом тесте. Как думаете, у вас получится вспомнить всё?

ТЕСТПройден 1539 раз
1 / 10

Где вы могли встречать этих матросов?

  • «Броненосец Потемкин» (0+)

  • «В дальнем плавании» (0+)

  • «Семнадцатый трансатлантический» (12+)

  • «Повесть о „Неистовом“» (0+)

2 / 10

А где вы могли видеть этого пса?

  • «Друг» (0+)

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Белый Бим Черное ухо» (6+)

3 / 10

Где вы могли встречать эту экзальтированную даму?

  • «Мы из джаза» (12+)

  • «Цирк» (0+)

  • «Матрос с „Кометы“» (12+)

  • «Веселые ребята» (0+)

4 / 10

А это уже фильм из позднего СССР. Помните, как он называется?

  • «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (18+)

  • «Асса» (18+)

  • «Игла» (18+)

  • «Дом под звездным небом» (12+)

5 / 10

Откуда этот хор?

  • «Не бойся, я с тобой!» (12+)

  • «Охота на лис» (12+)

  • «Калина красная»

  • «Беспредел» (16+)

6 / 10

Ну а эта дама вам знакома?

  • «Белое солнце пустыни»

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)

  • «После дождичка в четверг» (6+)

7 / 10

Эта сцена вам знакома?

  • «Курьер» (18+)

  • «Авария — дочь мента» (16+)

  • «Кортик» (0+)

  • «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

8 / 10

Еще один хор. Но на этот раз пионерский. Из какого фильма?

  • «Приключения Электроника» (0+)

  • «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «Сто дней после детства» (12+)

9 / 10

В каком фильме вы могли видеть эту женщину?

  • «Неоконченный урок» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Чучело» (12+)

10 / 10

А эта парочка откуда?

  • «Маленькая Вера» (18+)

  • «Интердевочка» (18+)

  • «Ворошиловский стрелок» (18+)

  • «Облако-рай» (18+)

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282493173
1 час
9 из 10 это было легко
Терра Митика
41 минута
10 из 10 .... а разве это сложно ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25