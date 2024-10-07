Массовое ДТП на КАД собрало пробку 10 км

Массовое ДТП произошло утром 7 октября на востоке КАД в Петербурге. «На внутреннем, после Косыгина, сходка гонщиков», — пишут очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:25 поступила информация о попутном столкновении шести легковых автомобилей на 46-м километре внутреннего кольца. Заняты вторая, третья и четвёртая полосы. Люди не пострадали. Образовался затор протяженностью около 10 километров.









На внешнем кольце пробка длиной около 1,5 километра образовалась после Мурманского шоссе из-за более мелкого ДТП.