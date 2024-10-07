В центре Петербурга «розочкой» бутылки ранили читинца, задержаны жители Тывы

Молодой человек из Читы стал жертвой нападения в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около четырех часов утра 20-летнего приезжего ранили на улице Разъезжей.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение с раной на шее. Выяснилось, что у сетевого алкомаркета неизвестный нанес ему удар горлышком от бутылки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В скором времени наряд ППСП задержал на Лиговском проспекте подозреваемых. Ими оказались трое приезжих из Тывы, младшему из них 18 лет.

Три товарища помещены в камеру с протоколом о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.