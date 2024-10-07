Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

южн.

 758мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В центре Петербурга «розочкой» бутылки ранили читинца, задержаны жители Тывы

В центре Петербурга «розочкой» бутылки ранили читинца, задержаны жители Тывы

931
1 комментарий

Молодой человек из Читы стал жертвой нападения в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около четырех часов утра 20-летнего приезжего ранили на улице Разъезжей.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение с раной на шее. Выяснилось, что у сетевого алкомаркета неизвестный нанес ему удар горлышком от бутылки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В скором времени наряд ППСП задержал на Лиговском проспекте подозреваемых. Ими оказались трое приезжих из Тывы, младшему из них 18 лет.

Три товарища помещены в камеру с протоколом о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
ixform
28 минут
формулировка мелкое хулиганство за покушение на убийство второй степени не предполагает предупреждение правонарушений такого вида на уровне восприятия общественностью
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25