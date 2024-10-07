Москвичи наступают на пятки. Кому сейчас принадлежат аптеки Петербурга и сколько они зарабатывают

Источник: Сергей Ермохин / ТАСС







Выручка петербургских аптек падает второй год на фоне роста популярности онлайн-магазинов, забирающих у фармацевтов самые маржинальные и не регулируемые государством товары: БАДы и медтехнику. Хотя федеральные игроки наращивают свое присутствие на городском рынке, коренные петербуржцы им не уступают.

«Фонтанка» проанализировала отчетность всех работающих в городе аптечных сетей. Рассказываем, что о них известно.

Судя по цифрам, аптечный бизнес переживает глубокий кризис. При совокупной выручке 259 зарегистрированных в Петербурге розничных торговцев лекарствами в 76,9 млрд рублей, их общий итоговый финансовый результат — минус 465 млн рублей.

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Лидер по прибыли и по уровню рентабельности в «длинном» списке — ООО «Корн», «материнская» компания для сети «Невис». Она принесла владельцам, семье Сергея Медведева, в прошлом году 205 млн рублей прибыли, еще 840 млн значатся на балансе в строчке «нераспределенная прибыль прошлых лет». На втором месте по прибыли — сеть подконтрольных Смольному «Петербургских аптек», правда их рентабельность — всего 0,89 %. В десятку по объему прибыли входят также компании группы «Эдифарм» и небольшое ООО «Лектравы» — один из немногих сохранившихся активов семьи Алексея Белоголова, который ранее владел и управлял сетью «Фиалка».

На другом конце успешности — аптеки группы «Эркафарм», убытки которых, при огромных оборотах, уходят за миллиард. А самая ужасающая ситуация с рентабельностью — у маленькой сети «Семейная аптека» (4 точки в Петербурге и Ленобласти): минус 38,6 % (при выручке 96 млн рублей). У ее владельца, мурманчанина Григора Авагяна, есть и другие аптечные проекты, более успешные, так что смысл содержать «Семейные аптеки» не вполне понятен.

Успехи времен ковида позади

Прибыльным аптечный бизнес не назовешь, но во время ковида он действительно стал таким. По данным системы СПАРК, в 2020 году было 245 зарегистрированных в Петербурге организаций с ненулевой выручкой (от 1000 рублей) и основным видом деятельности «розничная торговля лекарственными средствами». Их совокупная выручка по итогам года составила 79,5 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль — 1,9 млрд. То есть рентабельность по чистой прибыли — чуть больше 2,3 %. «Фонтанка» не стала исключать из списка ликвидирующиеся и банкротные компании, поскольку часто ликвидация может быть признаком реорганизации, а показатели банкротных фирм все равно нужно учесть.

Это был успех по сравнению с предыдущим годом и особенно с 2018-м. За два года рынок вырос (компаний стало больше — с 201 до 245), совокупная выручка увеличилась на 25,8 % (с 63,2 до 79,5 млрд), вместо убытка в 601,4 млн появилась прибыль. Между прочим, в среднем почти по 8 млн на фирму. В 2021 году выручка увеличилась еще на 3,8 % (до 82,5 млрд), но с 2022-го — пошла на спад (-6,4 %). На конец 2023 года в городе было 259 компаний, подходящих под указанные параметры, с общей выручкой 76,9 млрд и убытком на уровне полумиллиарда.

Сейчас топ-10 самых крупных аптечных компаний в Петербурге выглядит так:









Москвичи и сети из других регионов









В городе присутствует множество федеральных игроков, как с петербургскими корнями, так и с пропиской в других регионах. Первое место в России по объему продаж и доле рынка занимает московский гигант «Ригла», который входит в группу «Протек» ярославского миллиардера Вадима Якунина. Аптеки работают под брендами «Ригла», «Здравсити» и «Будь здоров». Если верить информации с их сайта, в Петербурге и Ленобласти у них 293 точки.

Недавно «Ригла» приобрела петербургскую сеть «Народная аптека», насчитывавшую 15 точек в городе и области. Выручка ее юрлица ООО «Н-аптека» в 2023 году составила 413 млн рублей, убыток — 3,4 млн.

Второе место по обороту и доле рынка в рейтинге Vademecum занимает краснодарская сеть «Апрель», которая принадлежит местному бизнесмену Вадиму Анисимову. Правда, в Петербурге у нее сейчас всего 68 аптек.

Также среди лидеров — группа компаний «Эркафарм». Как писали СМИ со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma, именно у нее в Петербурге наибольшая доля рынка по объемам продаж (20,3 %). Компания была основана в 1994 году Иваном Саганелидзе, который позже стал акционером другой аптечной группы «36,6». До 2012 года «Эркафарм» входила в группу «Уникор» грузинского миллиардера Бориса Иванишвили.

Потом она была продана инвесткомпании Haden за 60 млн долларов в интересах петербургского холдинга «Империя-Фарма», генеральным директором которого был Омар Гурцкая. По информации источников РБК и «Ведомостей», холдинг был связан с Сергеем Матвиенко, сыном спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2021 году «Эркафарм», владельцем которого на тот момент был Георгий Омарович Гурцкая, приобрел основанный в Новосибирске фармацевтический дистрибьютор «Катрен». Это была крупнейшая сделка на фармрынке с 2017 года.

«Катрен» владельцев не раскрывает. Его основные юрлица — это непубличные акционерные общества. Контролирующим акционером компании пресса называла Леонида Конобеева, владельцем трети акций — Владимира Спиридонова. Холдингу принадлежит онлайн-сервис Аpteka.ru, лидер e-com-сегмента фармацевтического рынка.

В портфель брендов «Эркафарм» входят «Доктор Столетов», «Супераптека», «МосАптека». В 2014 году к ним добавился сильнейший бренд Северо-Западного рынка — «Озерки». В 2017-м группа приобрела сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка», в 2018-м взяла под управление московскую «Самсон-Фарма». В 2024 году к ней перешли 115 аптек «Мелодии здоровья» в Петербурге и Ленобласти. Сейчас общее количество точек, работающих под брендами группы в двух регионах, составляет около 477 (не считая пунктов Apteka.ru).

По количеству точек им составляет конкуренцию еще одна московская группа «36,6». Она работает под брендами «Горздрав», «36,6», «ЛекОптТорг». Последняя сеть вместе с петербургской «Родник здоровья» вошли в состав группы в результате сделки в 2023 году. Всего «Фонтанка» насчитала на карте 377 точек. Компания торгуется на бирже. По наиболее свежим данным из представленных в открытых источниках (на 2 квартал 2023 года), 17,28 % ее акций принадлежит Московскому кредитному банку.

Еще один заметный федеральный игрок — самарская аптечная сеть «Вита». Ею владеют предприниматели Татьяна Карпачева и Евгений Яньков. У нее 149 точек в Петербурге и Ленобласти. Также в городе присутствует еще одна самарская сеть «Аптеки Плюс», у которой 101 точка. Ее компаниями управляют непубличные акционерные общества. Вероятно, она связана с известной самарской аптечной сетью «Имплозия», которая после смерти основателя Гранта Безрученко продолжает работу под разными брендами.

Сайтом «Аптеки Плюс» управляет ООО «Агрегатор», которое также владеет другими доменами, ранее принадлежавшими основному юрлицу «Имплозии». По данным СПАРК, всего на организации 457 доменов.

Петербуржцы не сдаются

Федеральных сетей с петербургской пропиской осталось не так много. Одни из наиболее высоких финансовых показателей демонстрирует «Алоэ», у которой 144 точки в Петербурге и Ленобласти.

Сеть основана в 2014 году, входит в холдинг фармацевтического дистрибьютора «БСС» и принадлежит его владельцу Эдуарду Захрабекову. Один из его проектов — музей-аптека доктора Пеля на Васильевском острове. Предприниматель окончил медицинский институт имени Павлова по специальности «лечебное дело», Санкт-Петербургский Институт экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», защитил докторскую степень.

Серьезную конкуренцию лидерам рынка по количеству точек в городе и области составляет «Невис». Сеть также работает под брендом «ЛенОблФарм». В совокупности под этими брендами у нее 539 точек в двух регионах.

Судя по данным СПАРК, структура владельцев входящих в «Невис» компаний в основном схожа: примерно в равных долях ими владеют Сергей Медведев и его супруга Нина. Кроме того, предприниматель председательствует в Малом совете общественной организации «Братство Рыцарей Ордена Тастевин» с момента ее регистрации в 2019 году. На самом деле, отделение бургундского рыцарского ордена, связанного с традициями виноделия и основанного в 1934 году, существует в России с 1994 года. Оно даже издавало собственную прессу. Так, на одном из мероприятий во Франции в 2007 году был замечен и сфотографирован рядом с семьей Медведевых шевалье Александр Бастрыкин, назначенный на тот момент первым заместителем прокурора РФ — председателем Следственного комитета.

На страницах того же издания Медведев рассказывал о создании компании «Торговые дома Невис». Оказывается, название появилось в результате слияния слов «Нева» и «Висла», в 1992 году это было первое российско-польское предприятие в Петербурге. «На свидетельстве о регистрации компании стоит подпись В. В. Путина, действующего президента России, а в то время занимавшего пост председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт- Петербурга», — вспоминал бизнесмен.

Еще один известный городской бренд — «Петербургские аптеки». «Городской» — в прямом смысле, одна из старейших сетей в Петербурге принадлежит Смольному (по данным на 2 квартал 2023 года). Она насчитывает 86 точек по всех районах города и в ближайших пригородах: Зеленогорске, Колпино, Красном Селе, Пушкине, Ломоносове, Петродворце, Сестрорецке, Кронштадте. Финансовые показатели для актива, принадлежащего государству, прекрасные — 8,3 млрд рублей выручки и 74,2 млн чистой прибыли.

Не смогла «Фонтанка» обойти вниманием мурманскую сеть аптек «Для бережливых». Она появилась в 1999 году в городе Кола и разрослась по Северо-Западу. В Петербурге и Ленобласти — 45 аптек сети. Как и во многих сетях, часть точек работают по франшизе. Товарный знак принадлежит мурманскому предпринимателю Сергею Климову. Совокупная выручка принадлежащих ему торговых юрлиц превышает полмиллиарда, прибыль — 34,7 млн рублей. Наибольшая доля оборота приходится на петербургское ООО «Гута-фарм».

Как это устроено

Аптечный бизнес — специфический. На продаже лекарств много не заработаешь. Все самые необходимые и часто покупаемые препараты включены в список жизненно необходимых и важнейших, цены на них жестко регулируются государством. Так что заработать аптеки могут на продаже расходных материалов, медицинских изделий и оборудования (вроде градусников, ингаляторов и тонометров), лечебной косметики, витаминов и БАДов. Одни точки могут быть убыточными, другие — прибыльными, третьи — ни то ни се. Побеждает тот, у кого вторые преобладают.

Несетевые аптеки или маленькие региональные сети обычно выживают за счет постоянных клиентов или узкой специализации. Например, в Петербурге не так много гомеопатических аптек. Самая известная точка находится на Невском проспекте, 50, в историческом доме Кусовой. Там можно насладиться интерьерами и изучить небольшую экспозицию, посвященную истории фармацевтики. Правда, эта аптека принадлежит как раз к одной из крупных городских сетей.

Цены растут

Дорожает всё, и лекарства не исключение, говорят данные Росстата. Собранная «Фонтанкой» корзина из 28 базовых компонентов, от йода и бинтов до корвалола, «Смекты» и «Алмагеля», с начала 2020 года по июль 2024-го подорожала в Петербурге на 45 %, с 2,7 до почти 4 тыс. рублей.

Источник: Росстат







Расширенная корзина из 70 компонентов с 2023 года подорожала не так драматично — на 11,6 %. Некоторые препараты показали сильный рост: например, слабительное «Бисакодил» подорожало на 85 %, но это объясняется тем, что у него изначально была небольшая стоимость. И вырос в цене он с 16 до 29 рублей за десяток таблеток. Но имеет смысл посмотреть на более дорогие компоненты: антибиотик «Азитромицин» стал дороже на 10 % (с 912 до 1000 рублей за 10 таблеток), препарат от сердечно-сосудистых заболеваний «Ксарелто» — на 7,7 % (с 1139,5 до 1227 рублей за «десяток»), лекарство от цистита «Канефрон» — на 25 %, «Ингавирин» — на 12 %. Из нелекарственных средств больше всех, на 11 %, подорожал электронный термометр.

Источник: Росстат







Дежурное напоминание: это только официальная статистика. Многие специфические препараты и оборудование она не учитывает, а некоторые из них дорогостоящие. Как писали «Ведомости», иностранцы перестали поставлять в Россию только 8 % наименований лекарств. Остальные купить можно, но некоторые сложно и слишком дорого. По данным RNC Pharma, средний чек в российских аптеках растет. Он приближается к уровню кризисного марта 2022-го.

Выручка петербургских компаний может падать из-за роста популярности маркетплейсов. Каждая крупная аптечная сеть развивает собственные онлайн-сервисы, но россияне все чаще покупают на неспециализированных онлайн-площадках безрецептурные препараты, БАДы, лечебную косметику и медизделия. А ведь именно они приносят аптекам основную часть прибыли.

Полный список зарегистрированных в Петербурге компаний, у которых основной вид деятельности — розничная торговля лекарственными средствами и опубликована финансовая отчетность с ненулевой выручкой.