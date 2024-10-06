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Происшествия На Невском проспекте загорелся троллейбус

На Невском проспекте загорелся троллейбус

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Поздним вечером в воскресенье, 6 октября, на Невском проспекте загорелся троллейбус. Инцидент произошел напротив арки Главного штаба.

На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», можно заметить, что горит и дымится крыша транспортного средства — возможно, загорелся один из аккумуляторов или элемент электрооборудования.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22:51. «В троллейбусе происходило горение на площади 10 кв. метров», уточнили в ведомстве.

В 23:13 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.

К ликвидации привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Из-за ЧП было остановлено движение троллейбусов в сторону Московского вокзала: в цепочку выстроились порядка 10 троллейбусов. Сильный запах горелого ощущался на расстоянии примерно 50 метров от частично выгоревшего троллейбуса.

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