В Петербурге пойманы два предполагаемых дезертира: один уехал с погибшими и не вернулся

Полиция в Петербурге за последние сутки задержала двух мужчин, самовольно покинувших расположение воинской части. Об этом 6 октября сообщает паблик «Дорожный инспектор».

В Калининском районе возможного дезертира ловили сотрудники уголовного розыска полицейского главка. Гражданин приехал в Петербург в качестве сопровождающего тела погибших под Авдеевкой сослуживцев. Обратно он не вернулся. 45-летнего мужчину задержали на проспекте Науки, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Другого беглеца оперативники нашли в хостеле на Среднем проспекте Васильевского острова. 29-летний гражданин Таджикистана якобы заключил контракт с Минобороны, но из воинской части убежал. В отношении данного мужчины также возбуждено уголовное дело.