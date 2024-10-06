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Происшествия В Петербурге пойманы два предполагаемых дезертира: один уехал с погибшими и не вернулся

В Петербурге пойманы два предполагаемых дезертира: один уехал с погибшими и не вернулся

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13 комментариев

Полиция в Петербурге за последние сутки задержала двух мужчин, самовольно покинувших расположение воинской части. Об этом 6 октября сообщает паблик «Дорожный инспектор».

В Калининском районе возможного дезертира ловили сотрудники уголовного розыска полицейского главка. Гражданин приехал в Петербург в качестве сопровождающего тела погибших под Авдеевкой сослуживцев. Обратно он не вернулся. 45-летнего мужчину задержали на проспекте Науки, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Другого беглеца оперативники нашли в хостеле на Среднем проспекте Васильевского острова. 29-летний гражданин Таджикистана якобы заключил контракт с Минобороны, но из воинской части убежал. В отношении данного мужчины также возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
13
Abu-Denis
53 минуты
Пусть зольные уточнят, их причитания про "ТЦК отступ пакет" именно такую ситуацию подразумевают?
Слава России!
56 минут
потерь то нет? что за дискредитация на?
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