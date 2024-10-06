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Общество Финансы Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых глав государств. Путин тоже есть в списке

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых глав государств. Путин тоже есть в списке

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9 комментариев

Финансово-экономический журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых глав государств, основанный на данных Political Salaries.

На первой строчке списка расположился премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с годовой зарплатой в размере около $1,69 миллиона. На втором месте — Виола Амхерд, президент Швейцарии (ЗП более $570 000 в год), на третьем — премьер-министр Австралии Энтони Албаниз ($412,5 тысячи), на четвертом — президент США Джо Байден ($400 тысяч), на пятом — канцлер Австрии ($316,7 тысячи).

Самые низкие зарплаты оказались у президента Шри-Ланки ($3900), Нигерии ($2200) и лидеров Вьетнама и Пакистана. На последней строчке — премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али ($1,7 тысячи). Сведений о доходах глав Сербии, Молдавии, Камеруна, Мавритании, Непала, Казахстана и Саудовской Аравии выяснить не удалось.

Президент России Владимир Путин, согласно сведениям Political Salaries, зарабатывает в год $113,6 тысячи или 10,2 миллиона рублей. Он занял 28-ю строчку рейтинга.

Перед президентскими выборами 2024 года Путин раскрыл сведения о своих доходах за последние шесть лет. Согласно предоставленной декларации, в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 миллиона рублей.

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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
1 час
Сможет кредит за кофе с Собяниным выплатить, значитЬ!
Рострелли
32 минуты
Наш - то бедненький. Даже кофе за чужой счет пьет.
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