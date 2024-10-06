В Петербурге конкурсного управляющего задержали с пачками банкнот

Следственные органы ГСУ СК по Петербургу расследуют уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе главного управления.

На днях силовики задержали при передаче денег конкурсного управляющего банкротящейся компании. На оперативных кадрах изображены пачки банкнот с нанесенным на них химическим составом.

По версии следствия, подозреваемый в период с сентября 2023 года по 3 октября 2024-го потребовал у представителя фирмы-кредитора 30 миллионов за решение вопроса по возврату задолженности в рамках процедуры банкротства. Коммерсант поспешил рассказать об этом предложении сотрудникам УФСБ.



3 октября при передаче подкупа подозреваемый был задержан в офисе на улице Бакунина. Мужчине предъявлено обвинение.