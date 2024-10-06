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Происшествия В Петербурге конкурсного управляющего задержали с пачками банкнот

В Петербурге конкурсного управляющего задержали с пачками банкнот

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2 комментария

Следственные органы ГСУ СК по Петербургу расследуют уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе главного управления.

На днях силовики задержали при передаче денег конкурсного управляющего банкротящейся компании. На оперативных кадрах изображены пачки банкнот с нанесенным на них химическим составом.

По версии следствия, подозреваемый в период с сентября 2023 года по 3 октября 2024-го потребовал у представителя фирмы-кредитора 30 миллионов за решение вопроса по возврату задолженности в рамках процедуры банкротства. Коммерсант поспешил рассказать об этом предложении сотрудникам УФСБ.

3 октября при передаче подкупа подозреваемый был задержан в офисе на улице Бакунина. Мужчине предъявлено обвинение.

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Комментарии
2
Maik5
1 час
Что ему присудят? Интересно. Пока конфискации нет = вилами по воде борьба.
282694747
1 час
Конкурсный управляющий та еще должность, соблазнов много
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