Смертельная авария на М-11 стала уголовным делом, задержан водитель «Ситроена»

Столкновение двух легковых машин на трассе М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга стало делом о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Как сообщает 6 октября пресс-служба ГУ МВД, предполагаемый виновник процессуально задержан.



Авария произошла в пятом часу вечера накануне. На 668-м километре трассы М-11 47-летний водитель за рулем автомобиля «Ситроен Джампер» совершил наезд на стоящий «КИА Рио» под управлением 53-летнего мужчины. Последний от полученных травм скончался на месте.

По данным «Фонтанки», фигурант в 2024 году ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а вот погибший, напротив, оплатил 17 штрафов за превышение скорости.