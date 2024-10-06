Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

южн.

 763мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Куда пойти на выходных
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Смертельная авария на М-11 стала уголовным делом, задержан водитель «Ситроена»

Смертельная авария на М-11 стала уголовным делом, задержан водитель «Ситроена»

1 167
3 комментария

Столкновение двух легковых машин на трассе М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга стало делом о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Как сообщает 6 октября пресс-служба ГУ МВД, предполагаемый виновник процессуально задержан.


Авария произошла в пятом часу вечера накануне. На 668-м километре трассы М-11 47-летний водитель за рулем автомобиля «Ситроен Джампер» совершил наезд на стоящий «КИА Рио» под управлением 53-летнего мужчины. Последний от полученных травм скончался на месте.

По данным «Фонтанки», фигурант в 2024 году ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а вот погибший, напротив, оплатил 17 штрафов за превышение скорости.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Guddd-Head
10 минут
А чего кия там стояла?
AlBerkut
1 минута
Погибший оплатил 17 штрафов за превышение скорости (кошельком) и один, окончательный, за нарушение правил остановки и стоянки..... Штраф, так сказать, на месте, и последний....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25