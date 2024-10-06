«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 10 русских блюд, которые наводят ужас на иностранцев

Русская кухня полна сюрпризов, особенно для тех, кто впервые сталкивается с нашими гастрономическими традициями. Квашеная капуста, гречка и даже привычная нам окрошка способны вызвать у иностранцев шок и недоумение. Что уж говорить о холодце или гематогене, который они прозвали «российской кровяной конфетой». Коллеги из The Girl собрали 10 блюд, которые вызывают у туристов настоящий шок.

Манная каша

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Для иностранцев манная каша — настоящая загадка русской кухни. У жителей зарубежных стран совершенно другие представления о завтраках. На Западе утро начинается с хрустящих хлопьев или ароматного круассана. В Азии каши, как правило, рисовые. Наша манка с ее невнятной текстурой и практически неуловимым вкусом кажется им кулинарным недоразумением.

Кисель

Яркий цвет традиционного русского напитка кажется иностранным многообещающим, но всё меняется, как только они понимают, что у него густая консистенция. В глазах многих это «растопленное желе» вообще не вписывается в представления о том, какими должны быть напитки. И это не удивительно — в большинстве других стран они прозрачные и легкие, а не плотные и вязкие, как наш кисель.

Гематоген

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Гематоген — одно лакомств, которое у большинства иностранцев вызывает нечто среднее между недоверием и ужасом. Когда они узнают, что этот батончик продавался в аптеках СССР как средство от анемии, у них возникают ассоциации с эксцентричными медицинскими экспериментами. Из-за того, что в состав гематогена входит черный альбумин — белок, полученный из бычьей крови, — гематоген даже называют «российской кровяной конфетой».

Гречка

Для русских гречка — больше, чем просто крупа. Это буквально символ здорового питания. Она входит в рацион чуть ли не каждой семьи, поскольку насыщена множеством полезных веществ и легко утоляет голод. Мы привыкли к ее насыщенному ореховому вкусу. Но иностранцы смотрят на гречку совершенно иначе — ее серо-коричневый цвет и плотная текстура вовсе не вызывают у них аппетита. Кроме того, в некоторых странах Европы и США гречкой кормят домашний скот.

Квашеная капуста

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Квашеная капуста тоже вызывает у иностранцев массу эмоций. В глазах американцев и многих других гостей из-за рубежа ее вкус слишком резкий и даже неприятный, а запах — очень специфический. Хотя вообще-то этот простой продукт богат витаминами и минералами, которые способствуют укреплению иммунитета и нормализации пищеварения.

Холодец

Вы сами подумайте, что собой представляет холодец. Холодное, слегка дрожащее желе с кусками мяса, которое принято подавать с горчицей или хреном. В представлении иностранцев желе должно быть сладким и фруктовым, а вовсе не с насыщенным мясным вкусом и специфическим ароматом!

Сало

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Один из самых спорных деликатесов русской и украинской кухни — сало — у многих иностранцев вызывает искреннее недоумение и даже отвращение. Из-за его внешнего вида, аромата и текстуры туристы предпочитают обходить эту еду стороной. Для них сало — не что иное, как просто «кусок жира», совсем не похожий на привычный для них бекон. И это понятно: сало все-таки идеально подходит для холодного климата.

Голубцы

Представьте себе вареный капустный лист, обернутый вокруг фарша с рисом и приправленный сметаной или даже кефиром — многим туристам такое сочетание продуктов кажется весьма отталкивающим. Блюдо может вызвать у них ощущение тяжести в желудке и полное непонимание, почему же блюдо так популярно у россиян.

Окрошка

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Иностранцы привыкли, что салат и суп — это два разных блюда, и у каждого есть свои строго очерченные характеристики. Но тут перед ними появляется окрошка, которая выглядит как салат, но почему-то плавает в чем-то жидком (часто в квасе, а он сам по себе уже вызывает удивление).

Кабачковая икра